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Новак рассказал о поставках российской нефти по "Дружбе"

Новак рассказал о поставках российской нефти по "Дружбе" - 23.07.2024, ПРАЙМ

Новак рассказал о поставках российской нефти по "Дружбе"

Поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" продолжаются, идет работа над тем, чтобы партнеры РФ продолжили ее получать, сообщил вице-премьер Александр... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T14:49+0300

2024-07-23T14:49+0300

2024-07-23T14:49+0300

энергетика

александр новак

нефть

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" продолжаются, идет работа над тем, чтобы партнеры РФ продолжили ее получать, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Сейчас поставки осуществляются. Мы работаем над тем, чтобы они продолжались и наши партнеры, которые получали нефть по "Дружбе", продолжали ее получать", – сказал он журналистам. Вице-премьер отметил, что Россия заинтересована в продолжении поставок нефти по "Дружбе". "Мы в принципе заинтересованы, чтобы поставлять наши энергетические ресурсы, тем более что Венгрия, Словакия, Чехия не отказывались от этих объемов. Поэтому мы будем поставлять", – добавил он. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что НПЗ Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.

https://1prime.ru/20240723/neft-850362209.html

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александр новак, нефть