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АвтоВАЗ выпустит абсолютно новую версию "Нивы"
АвтоВАЗ выпустит абсолютно новую версию "Нивы" - 23.07.2024, ПРАЙМ
АвтоВАЗ выпустит абсолютно новую версию "Нивы"
Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что новый внедорожник LADA Niva Sport пойдет в серийное производство уже в декабре этого года, сообщает издание... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T17:07+0300
2024-07-23T17:07+0300
2024-07-23T17:19+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что новый внедорожник LADA Niva Sport пойдет в серийное производство уже в декабре этого года, сообщает издание Автоновости дня.В новую модель внедорожника заложен ряд характеристик, отличающих ее от стандартной "Нивы". Прежде всего, LADA Niva Sport сможет похвастаться 16-клапанным 122-сильным двигателем объемом 1,6 литра, представленным также в модели LADA Granta Sport. В улучшенную комплектацию включены дисковые тормоза на всех колесах, оригинальные пружины и амортизаторы LADA Sport, 4-сателлитные межколесные дифференциалы, усиленный задний мост и подвеска и, конечно, адаптированный к новому наполнению кузов.Визуально новинка тоже будет отличаться рядом особенностей. Кузов будет отделан контрастными черными элементами, на переднем бампере расположится диодная светотехника, а 17-дюймовые литые диски отличатся расширенными покрышками.Салон внедорожника будет соответствовать внешнему брутальному виду автомобиля. У передних брендированных сидений будет развитая боковая поддержка, а декоративные вставки серого цвета с красной прострочкой украсят дверные карты. Кожаный руль "Нивы" будет иметь перфорированную обивку.Впервые новая модель LADA Niva Sport была представлена на Фестивале скорости "Жигулевская миля 2024".
https://1prime.ru/20240716/lada-850179883.html
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автоваз, niva, новинки, авто
АвтоВАЗ, Niva, Новинки, Авто
АвтоВАЗ выпустит абсолютно новую версию "Нивы"
АвтоВАЗ запустит серийное производство Lada Niva Sport в декабре 2024 года
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ.
Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что новый внедорожник LADA Niva Sport пойдет в серийное производство уже в декабре этого года, сообщает издание Автоновости дня
.
В новую модель внедорожника заложен ряд характеристик, отличающих ее от стандартной "Нивы". Прежде всего, LADA Niva Sport сможет похвастаться 16-клапанным 122-сильным двигателем объемом 1,6 литра, представленным также в модели LADA Granta Sport. В улучшенную комплектацию включены дисковые тормоза на всех колесах, оригинальные пружины и амортизаторы LADA Sport, 4-сателлитные межколесные дифференциалы, усиленный задний мост и подвеска и, конечно, адаптированный к новому наполнению кузов.
Визуально новинка тоже будет отличаться рядом особенностей. Кузов будет отделан контрастными черными элементами, на переднем бампере расположится диодная светотехника, а 17-дюймовые литые диски отличатся расширенными покрышками.
Салон внедорожника будет соответствовать внешнему брутальному виду автомобиля. У передних брендированных сидений будет развитая боковая поддержка, а декоративные вставки серого цвета с красной прострочкой украсят дверные карты. Кожаный руль "Нивы" будет иметь перфорированную обивку.
Впервые новая модель LADA Niva Sport была представлена на Фестивале скорости "Жигулевская миля 2024".
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