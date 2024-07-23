https://1prime.ru/20240723/novak-850372834.html

Новак оценил перспективы экспорта нефти в Китай по Балтике и Черному морю

Новак оценил перспективы экспорта нефти в Китай по Балтике и Черному морю - 23.07.2024, ПРАЙМ

Новак оценил перспективы экспорта нефти в Китай по Балтике и Черному морю

Россия может увеличить поставки нефти в Китай через морские порты Балтийского и Черного морей, перераспределив сырье с других рынков или с новых проектов,... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T17:51+0300

2024-07-23T17:51+0300

2024-07-23T17:51+0300

энергетика

российская нефть

китай

балтика

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россия может увеличить поставки нефти в Китай через морские порты Балтийского и Черного морей, перераспределив сырье с других рынков или с новых проектов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее во вторник замглавы Минэнерго Сергей Мочальников в ходе Российско-Китайской межправкомиссии по энергетике сказал, что Россия видит перспективу наращивания поставок российской нефти в Китай по морю из портов Черного и Балтийского морей в условиях полной загрузки трубопроводных мощностей. "Новые поставки через наши морские порты могут быть путем перераспределения с других рынков и могут быть в том числе путем реализации новых проектов, которые позволят обеспечить увеличение объемов поставок на мировые рынки, в том числе в КНР", - сказал Новак по итогам межправкомиссии. "У нас разрабатывается ряд новых месторождений в арктической зоне, строится трубопровод в порт Бухта Север на Таймыре. Это перспективные направления, которые рассматриваются, чтобы в будущем поставлять энергоресурсы из этого региона в АТР", - добавил он. По словам вице-премьера, нефть и нефтепродукты из России продаются на различные рынки, в том числе на китайский. Только в Китай в 2023 году было поставлено 107 миллионов тонн нефти, а за первое полугодие поставлено уже 55 миллионов тонн.

https://1prime.ru/20240723/kitay-850366333.html

китай

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российская нефть, китай, балтика