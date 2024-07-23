https://1prime.ru/20240723/nurmagomedov-850374740.html
Приставы начали производство по взысканию налогового долга с Нурмагомедова
Приставы начали производство по взысканию налогового долга с Нурмагомедова - 23.07.2024, ПРАЙМ
Приставы начали производство по взысканию налогового долга с Нурмагомедова
Судебные приставы инициировали исполнительное производство против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова из-за его... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T18:27+0300
2024-07-23T18:27+0300
2024-07-23T18:59+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Судебные приставы инициировали исполнительное производство против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова из-за его налоговой задолженности в размере более 79,3 миллиона рублей. Это следует из банка данных ФССП России. Из банка следует, что согласно акту управление ФНС по республике Дагестан от 02.07.2024 № 4231, предписано взыскание с Нурмагомедова налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) на сумму 79376334,14 рубля. Ранее ФНС России сообщила агентству РИА Новости, что у спортсмена было достаточное количество времени на уплату задолженности, так как решение о доначислении налогов вынесли по итогам проверки еще в декабре 2023 года, оно касалось доходов, полученных за границей в период с 2019 по 2021 годы. ФНС 1 июля приостановила операции по счетам Нурмагомедова из-за неисполнения им требования об уплате задолженности. По данным системы "БИР-Аналитик", сумма долга на его едином налоговом счете составляет 79,3 миллиона рублей. Согласно данным сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", Нурмагомедов зарегистрирован в качестве ИП, а также значится как экс-учредитель поставщика услуг связи ООО "Первый мобильный", ООО "Сильди", ООО "Бойцовский клуб "Иглз", а также фонда "Росси" и Благотворительного фонда имени Хабиба Нурмагомедова. По последнему фонду и по клубу "Иглз" операции также были приостановлены на основании решения ФНС России.
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Происшествия, Хабиб Нурмагомедов, ФССП, ФНС России
Приставы начали производство по взысканию налогового долга с Нурмагомедова
Приставы начали производство по взысканию 79,3 млн рублей долгов с Нурмагомедова
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Судебные приставы инициировали исполнительное производство против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова из-за его налоговой задолженности в размере более 79,3 миллиона рублей. Это следует из банка данных ФССП России.
Из банка следует, что согласно акту управление ФНС по республике Дагестан от 02.07.2024 № 4231, предписано взыскание с Нурмагомедова налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) на сумму 79376334,14 рубля.
Ранее ФНС России сообщила агентству РИА Новости, что у спортсмена было достаточное количество времени на уплату задолженности, так как решение о доначислении налогов вынесли по итогам проверки еще в декабре 2023 года, оно касалось доходов, полученных за границей в период с 2019 по 2021 годы.
ФНС 1 июля приостановила операции по счетам Нурмагомедова из-за неисполнения им требования об уплате задолженности. По данным системы "БИР-Аналитик", сумма долга на его едином налоговом счете составляет 79,3 миллиона рублей.
Согласно данным сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", Нурмагомедов зарегистрирован в качестве ИП, а также значится как экс-учредитель поставщика услуг связи ООО "Первый мобильный", ООО "Сильди", ООО "Бойцовский клуб "Иглз", а также фонда "Росси" и Благотворительного фонда имени Хабиба Нурмагомедова. По последнему фонду и по клубу "Иглз" операции также были приостановлены на основании решения ФНС России.
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