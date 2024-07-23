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"Обманул старика". В Сети подняли на смех новый план Зеленского

"Обманул старика". В Сети подняли на смех новый план Зеленского - 23.07.2024, ПРАЙМ

"Обманул старика". В Сети подняли на смех новый план Зеленского

Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке новых соглашений по безопасности для союзников Украины вызвали смех у пользователей социальной... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T11:16+0300

2024-07-23T11:16+0300

2024-07-23T11:38+0300

политика

украина

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке новых соглашений по безопасности для союзников Украины вызвали смех у пользователей социальной сети Х."Ты должен быть в тюрьме за то, что обманул старика и украл его деньги", — написал пользователь с ником Gabe, прикрепив в комментарии фото Джо Байдена.Другие комментаторы задались вопросом, входят ли в новый пакет соглашений планы по еще большему отмыванию денег. Некоторые посоветовали украинскому лидеру последоват примеру Байдена и также покинуть свой пост.Пользователи также добавили, что Зеленский спешит получить как можно больше денег американских налогоплательщиков, пока в Белый дом не вернулся Дональд Трамп.В июне сообщалось, что Вашингтон и Киев заключили соглашение о гарантиях безопасности, призванное, по задумке Белого дома, стать "мостом" к членству Украины в НАТО.

https://1prime.ru/20240722/vsu-850336381.html

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украина, владимир зеленский, джо байден