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"Обманул старика". В Сети подняли на смех новый план Зеленского - 23.07.2024, ПРАЙМ
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"Обманул старика". В Сети подняли на смех новый план Зеленского
"Обманул старика". В Сети подняли на смех новый план Зеленского - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Обманул старика". В Сети подняли на смех новый план Зеленского
Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке новых соглашений по безопасности для союзников Украины вызвали смех у пользователей социальной... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T11:16+0300
2024-07-23T11:38+0300
политика
украина
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке новых соглашений по безопасности для союзников Украины вызвали смех у пользователей социальной сети Х."Ты должен быть в тюрьме за то, что обманул старика и украл его деньги", — написал пользователь с ником Gabe, прикрепив в комментарии фото Джо Байдена.Другие комментаторы задались вопросом, входят ли в новый пакет соглашений планы по еще большему отмыванию денег. Некоторые посоветовали украинскому лидеру последоват примеру Байдена и также покинуть свой пост.Пользователи также добавили, что Зеленский спешит получить как можно больше денег американских налогоплательщиков, пока в Белый дом не вернулся Дональд Трамп.В июне сообщалось, что Вашингтон и Киев заключили соглашение о гарантиях безопасности, призванное, по задумке Белого дома, стать "мостом" к членству Украины в НАТО.
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украина, владимир зеленский, джо байден
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Джо Байден
11:16 23.07.2024 (обновлено: 11:38 23.07.2024)
 
"Обманул старика". В Сети подняли на смех новый план Зеленского

Пользователи Х высмеяли план Зеленского о новых гарантиях от союзников Киева

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке новых соглашений по безопасности для союзников Украины вызвали смех у пользователей социальной сети Х.
"Ты должен быть в тюрьме за то, что обманул старика и украл его деньги", — написал пользователь с ником Gabe, прикрепив в комментарии фото Джо Байдена.
Другие комментаторы задались вопросом, входят ли в новый пакет соглашений планы по еще большему отмыванию денег. Некоторые посоветовали украинскому лидеру последоват примеру Байдена и также покинуть свой пост.
Пользователи также добавили, что Зеленский спешит получить как можно больше денег американских налогоплательщиков, пока в Белый дом не вернулся Дональд Трамп.
В июне сообщалось, что Вашингтон и Киев заключили соглашение о гарантиях безопасности, призванное, по задумке Белого дома, стать "мостом" к членству Украины в НАТО.
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