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Впервые за десять лет: у России появился новый покупатель нефти в Азии

Впервые за десять лет: у России появился новый покупатель нефти в Азии - 23.07.2024, ПРАЙМ

Впервые за десять лет: у России появился новый покупатель нефти в Азии

Индонезийская государственная компания Pertamina планирует вернуться к закупке российской нефти, включив российскую нефть Urals и Sokol в свои тендерные списки... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T09:07+0300

2024-07-23T09:07+0300

2024-07-23T09:07+0300

энергетика

россия

индонезия

нефть

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Индонезийская государственная компания Pertamina планирует вернуться к закупке российской нефти, включив российскую нефть Urals и Sokol в свои тендерные списки на сентябрь 2022 года, сообщает Reuters.Отмечается, что последний раз компания организовала закупки более десяти лет назад.Согласно изданию, Pertamina планирует закупить российскую нефть для поставки 15–17 сентября и для поставки 18–20 сентября. Однако компания готова покупать нефть только по установленному потолку цен в 60 долларов за баррель.По словам президента Индонезии Джоко Видодо, закупка нефти из России может помочь сдержать рост цен на энергоносители в стране. В апреле 2022 года Индонезия уже заключила договор с Россией о поставке 120 тысяч баррелей сырой нефти в сентябре-октябре 2022 года.

https://1prime.ru/20240722/tanker-850321634.html

индонезия

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россия, индонезия, нефть