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Впервые за десять лет: у России появился новый покупатель нефти в Азии - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Впервые за десять лет: у России появился новый покупатель нефти в Азии
Впервые за десять лет: у России появился новый покупатель нефти в Азии - 23.07.2024, ПРАЙМ
Впервые за десять лет: у России появился новый покупатель нефти в Азии
Индонезийская государственная компания Pertamina планирует вернуться к закупке российской нефти, включив российскую нефть Urals и Sokol в свои тендерные списки... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T09:07+0300
2024-07-23T09:07+0300
энергетика
россия
индонезия
нефть
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Индонезийская государственная компания Pertamina планирует вернуться к закупке российской нефти, включив российскую нефть Urals и Sokol в свои тендерные списки на сентябрь 2022 года, сообщает Reuters.Отмечается, что последний раз компания организовала закупки более десяти лет назад.Согласно изданию, Pertamina планирует закупить российскую нефть для поставки 15–17 сентября и для поставки 18–20 сентября. Однако компания готова покупать нефть только по установленному потолку цен в 60 долларов за баррель.По словам президента Индонезии Джоко Видодо, закупка нефти из России может помочь сдержать рост цен на энергоносители в стране. В апреле 2022 года Индонезия уже заключила договор с Россией о поставке 120 тысяч баррелей сырой нефти в сентябре-октябре 2022 года.
https://1prime.ru/20240722/tanker-850321634.html
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россия, индонезия, нефть
Энергетика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Нефть
09:07 23.07.2024
 
Впервые за десять лет: у России появился новый покупатель нефти в Азии

Reuters: Индонезия впервые более чем за 10 лет решила купить российскую нефть

© Unsplash/Jakub PabisНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Jakub Pabis
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Индонезийская государственная компания Pertamina планирует вернуться к закупке российской нефти, включив российскую нефть Urals и Sokol в свои тендерные списки на сентябрь 2022 года, сообщает Reuters.
Отмечается, что последний раз компания организовала закупки более десяти лет назад.
Согласно изданию, Pertamina планирует закупить российскую нефть для поставки 15–17 сентября и для поставки 18–20 сентября. Однако компания готова покупать нефть только по установленному потолку цен в 60 долларов за баррель.
По словам президента Индонезии Джоко Видодо, закупка нефти из России может помочь сдержать рост цен на энергоносители в стране. В апреле 2022 года Индонезия уже заключила договор с Россией о поставке 120 тысяч баррелей сырой нефти в сентябре-октябре 2022 года.
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ЭнергетикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯНефть
 
 
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