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"Спасибо" по-киевски. Украина оставила европейских союзников без нефти
"Спасибо" по-киевски. Украина оставила европейских союзников без нефти - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Спасибо" по-киевски. Украина оставила европейских союзников без нефти
Киев ввел ограничения против российского "Лукойла", чем прекратил транзит нефти в Европу, пишет издание The European Conservative. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T09:44+0300
2024-07-23T09:44+0300
2024-07-23T09:57+0300
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нефть
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Киев ввел ограничения против российского "Лукойла", чем прекратил транзит нефти в Европу, пишет издание The European Conservative."Транзит российской нефти в ЕС через Украину был остановлен на прошлой неделе после решения Киева внести компанию “Лукойл” в санкционный список. Это вызвало гнев соседних Словакии и Венгрии, уже столкнувшихся со скачком цен на бензин", — говорится в материале.Отмечается, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже выразил свое недовольство этим решением и заявил, что оно нанесет ущерб не только России, но и странам-членам ЕС. Он также предупредил, что это может поставить под угрозу поставки дизельного топлива для военной кампании Украины.Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто в свою очередь отметил, что несмотря на временные меры по стабилизации поставок нефти в Венгрию, в среднесрочной перспективе их будет недостаточно, что может привести к серьезному "топливному кризису" в ближайшем будущем.Некоторые эксперты заметили, что украинская сторона может использовать прекращение поставок нефти, чтобы надавить на Венгрию и Словакию в вопросе поставок Киеву вооружения."Лукойл" - вторая по величине энергетическая компания России и имеет широкое присутствие на европейских рынках. ЕС до сих пор не включил "Лукойл" в свой санкционный список.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Нефть, Энергетика
"Спасибо" по-киевски. Украина оставила европейских союзников без нефти
ТЕС: Украина ввела санкции на "Лукойл" и прекратила транзит нефти в страны ЕС
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ.
Киев ввел ограничения против российского "Лукойла", чем прекратил транзит нефти в Европу, пишет
издание The European Conservative.
"Транзит российской нефти в ЕС через Украину был остановлен на прошлой неделе после решения Киева внести компанию “Лукойл” в санкционный список. Это вызвало гнев соседних Словакии и Венгрии, уже столкнувшихся со скачком цен на бензин", — говорится в материале.
Отмечается, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже выразил свое недовольство этим решением и заявил, что оно нанесет ущерб не только России, но и странам-членам ЕС. Он также предупредил, что это может поставить под угрозу поставки дизельного топлива для военной кампании Украины.
Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто в свою очередь отметил, что несмотря на временные меры по стабилизации поставок нефти в Венгрию, в среднесрочной перспективе их будет недостаточно, что может привести к серьезному "топливному кризису" в ближайшем будущем.
Некоторые эксперты заметили, что украинская сторона может использовать прекращение поставок нефти, чтобы надавить на Венгрию и Словакию в вопросе поставок Киеву вооружения.
"Лукойл" - вторая по величине энергетическая компания России и имеет широкое присутствие на европейских рынках. ЕС до сих пор не включил "Лукойл" в свой санкционный список.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Нафтогаз Украины" заявил о сохранении объемов транзита нефти