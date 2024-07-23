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"Спасибо" по-киевски. Украина оставила европейских союзников без нефти - 23.07.2024, ПРАЙМ
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"Спасибо" по-киевски. Украина оставила европейских союзников без нефти
"Спасибо" по-киевски. Украина оставила европейских союзников без нефти - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Спасибо" по-киевски. Украина оставила европейских союзников без нефти
Киев ввел ограничения против российского "Лукойла", чем прекратил транзит нефти в Европу, пишет издание The European Conservative. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T09:44+0300
2024-07-23T09:57+0300
украина
венгрия
нефть
энергетика
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Киев ввел ограничения против российского "Лукойла", чем прекратил транзит нефти в Европу, пишет издание The European Conservative."Транзит российской нефти в ЕС через Украину был остановлен на прошлой неделе после решения Киева внести компанию “Лукойл” в санкционный список. Это вызвало гнев соседних Словакии и Венгрии, уже столкнувшихся со скачком цен на бензин", — говорится в материале.Отмечается, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже выразил свое недовольство этим решением и заявил, что оно нанесет ущерб не только России, но и странам-членам ЕС. Он также предупредил, что это может поставить под угрозу поставки дизельного топлива для военной кампании Украины.Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто в свою очередь отметил, что несмотря на временные меры по стабилизации поставок нефти в Венгрию, в среднесрочной перспективе их будет недостаточно, что может привести к серьезному "топливному кризису" в ближайшем будущем.Некоторые эксперты заметили, что украинская сторона может использовать прекращение поставок нефти, чтобы надавить на Венгрию и Словакию в вопросе поставок Киеву вооружения."Лукойл" - вторая по величине энергетическая компания России и имеет широкое присутствие на европейских рынках. ЕС до сих пор не включил "Лукойл" в свой санкционный список.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, венгрия, нефть
УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Нефть, Энергетика
09:44 23.07.2024 (обновлено: 09:57 23.07.2024)
 
"Спасибо" по-киевски. Украина оставила европейских союзников без нефти

ТЕС: Украина ввела санкции на "Лукойл" и прекратила транзит нефти в страны ЕС

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Киев ввел ограничения против российского "Лукойла", чем прекратил транзит нефти в Европу, пишет издание The European Conservative.
"Транзит российской нефти в ЕС через Украину был остановлен на прошлой неделе после решения Киева внести компанию “Лукойл” в санкционный список. Это вызвало гнев соседних Словакии и Венгрии, уже столкнувшихся со скачком цен на бензин", — говорится в материале.
Отмечается, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже выразил свое недовольство этим решением и заявил, что оно нанесет ущерб не только России, но и странам-членам ЕС. Он также предупредил, что это может поставить под угрозу поставки дизельного топлива для военной кампании Украины.
Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто в свою очередь отметил, что несмотря на временные меры по стабилизации поставок нефти в Венгрию, в среднесрочной перспективе их будет недостаточно, что может привести к серьезному "топливному кризису" в ближайшем будущем.
Некоторые эксперты заметили, что украинская сторона может использовать прекращение поставок нефти, чтобы надавить на Венгрию и Словакию в вопросе поставок Киеву вооружения.
"Лукойл" - вторая по величине энергетическая компания России и имеет широкое присутствие на европейских рынках. ЕС до сих пор не включил "Лукойл" в свой санкционный список.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Нафтогаз Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
"Нафтогаз Украины" заявил о сохранении объемов транзита нефти
Вчера, 20:51
 
ЭнергетикаУКРАИНАВЕНГРИЯНефть
 
 
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