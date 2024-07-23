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Опрос показал, что россияне не боятся искать новую работу
Опрос показал, что россияне не боятся искать новую работу - 23.07.2024, ПРАЙМ
Опрос показал, что россияне не боятся искать новую работу
Практически половина жителей России уверены, что смогут найти новую работу с такими же условиями труда и заработной платой, как на нынешней работе,... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T10:51+0300
2024-07-23T10:51+0300
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опрос
работа
россия
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Практически половина жителей России уверены, что смогут найти новую работу с такими же условиями труда и заработной платой, как на нынешней работе, свидетельствуют результаты исследования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Сорок восемь процентов работающих россиян считают, что они без проблем найдут новую работу примерно с такими же условиями и зарплатой как сейчас. В 2022 году таких было 35%", - говорится в документе. Согласно данным, 9% респондентов уверены, что "достаточно легко" найдут новую работу с идентичными нынешним условиями и той же зарплатой. 39% считают, что им будет "легко" сделать это, еще 30% считают, что новое место занятости будет найти "трудно", 16% – "очень трудно". "Снизилась доля тех, кто считает, что столкнется с трудностями в случае поиска новой работы: с 61% в июне 2022 года до 46% в марте 2024 года. Закономерно, что выше всех оценивают свои шансы быстро найти работу представители возрастной группы 18-34 года (60%)", - уточнили в результатах исследования. Отмечается, что о вероятных сложностях чаще всего заявляют люди старше 55 лет. Они полагают, что работодатель скорее отдаст предпочтение более молодым соискателям. Почти треть из них (31%) считают, что им будет трудно найти новое место работы с аналогичными условиями, каждый четвертый уверен, что это будет "очень трудно" (25%). "Исследование показало, что российские работники чувствуют определенную стабильность рынка труда и отсутствие явных угроз своему положению на этом рынке – только 5% респондентов считают, что в ближайшее время они могут лишиться своего места работы и одновременно с этим полагают, что им будет "трудно" или "очень трудно" найти новую работу. Это во многом обусловлено нарастающим кадровым дефицитом", – сказал заведующий лабораторией полевых исследований Дмитрий Рогозин, слова которого приведены в сообщении. В исследовании, которое проводилось в марте этого года, поучаствовали 2618 респондентов старше 18 лет.
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опрос, работа, россия
Опрос показал, что россияне не боятся искать новую работу
Исследование: 48% россиян уверены, что найдут новую работу с теми же условиями
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Практически половина жителей России уверены, что смогут найти новую работу с такими же условиями труда и заработной платой, как на нынешней работе, свидетельствуют результаты исследования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Сорок восемь процентов работающих россиян считают, что они без проблем найдут новую работу примерно с такими же условиями и зарплатой как сейчас. В 2022 году таких было 35%", - говорится в документе.
Согласно данным, 9% респондентов уверены, что "достаточно легко" найдут новую работу с идентичными нынешним условиями и той же зарплатой. 39% считают, что им будет "легко" сделать это, еще 30% считают, что новое место занятости будет найти "трудно", 16% – "очень трудно".
"Снизилась доля тех, кто считает, что столкнется с трудностями в случае поиска новой работы: с 61% в июне 2022 года до 46% в марте 2024 года. Закономерно, что выше всех оценивают свои шансы быстро найти работу представители возрастной группы 18-34 года (60%)", - уточнили в результатах исследования.
Опрос работодателей показал, за что они готовы повышать зарплаты работникам
Отмечается, что о вероятных сложностях чаще всего заявляют люди старше 55 лет. Они полагают, что работодатель скорее отдаст предпочтение более молодым соискателям. Почти треть из них (31%) считают, что им будет трудно найти новое место работы с аналогичными условиями, каждый четвертый уверен, что это будет "очень трудно" (25%).
"Исследование показало, что российские работники чувствуют определенную стабильность рынка труда и отсутствие явных угроз своему положению на этом рынке – только 5% респондентов считают, что в ближайшее время они могут лишиться своего места работы и одновременно с этим полагают, что им будет "трудно" или "очень трудно" найти новую работу. Это во многом обусловлено нарастающим кадровым дефицитом", – сказал заведующий лабораторией полевых исследований Дмитрий Рогозин, слова которого приведены в сообщении.
В исследовании, которое проводилось в марте этого года, поучаствовали 2618 респондентов старше 18 лет.