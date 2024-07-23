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"Переобувание" Зеленского. В Европе объяснили, почему Киев сменил тон - 23.07.2024, ПРАЙМ
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"Переобувание" Зеленского. В Европе объяснили, почему Киев сменил тон
"Переобувание" Зеленского. В Европе объяснили, почему Киев сменил тон - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Переобувание" Зеленского. В Европе объяснили, почему Киев сменил тон
Тот факт, что Зеленский публично допустил возможность переговоров с Россией, свидетельствует о резкой смене позиции Киева, что, предположительно, связано с... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T10:54+0300
2024-07-23T10:59+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
переговоры
россия
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Тот факт, что Зеленский публично допустил возможность переговоров с Россией, свидетельствует о резкой смене позиции Киева, что, предположительно, связано с растущими шансами Дональда Трампа на переизбрание. Об этом пишет в материале для польского издания Onet обозреватель Петр Олеярчик.В начале статьи он напоминает, что Зеленский в недавней беседе с BBC заявил о готовности Украины к переговорам об урегулировании конфликта с Российской Федерацией - "даже с Владимиром Путиным".Справедливо называя это заявление свидетельством резкой смены позиции Зеленского, ранее подписавшего закон о запрете переговоров с Россией, обозреватель задается вопросом: "Откуда такая перемена?"И обращается с этим вопросом к замглаве Института международных отношений Кельцкого университета доктору Витольду Сокале.По мнению доктора, если у Зеленского и было много причин для смены тона, то "наиболее важной из них является повышенная вероятность того, что Дональд Трамп станет следующим президентом Соединенных Штатов".Ведь Трамп неоднократно обещал закончить конфликт в течение одних суток и, как считает Сокала, рассматривает вариант выполнения требований России, что приведет к потере Украиной значительных территорий.Комментируя растущие шансы Трампа на переизбрание и его планы в отношении Украины, Сокала выразил уверенность, что украинцам следует со всем этим считаться, и предположил, что "изменение тона Зеленского может быть призвано опередить некоторые неприятные, но неизбежные вещи".При этом, словно возражая самому себе, доктор выразил уверенность и в том, что "Украина не должна соглашаться на такие условия", а затем – и в том, что с Россией вполне можно достичь "каких-то компромиссов", только "не настолько далеко идущих".
https://1prime.ru/20240722/vsu-850336381.html
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владимир зеленский, переговоры, россия
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, переговоры, РОССИЯ
10:54 23.07.2024 (обновлено: 10:59 23.07.2024)
 
"Переобувание" Зеленского. В Европе объяснили, почему Киев сменил тон

Onet: Зеленский заговорил о переговорах с Россией из-за усиления позиции Трампа

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Тот факт, что Зеленский публично допустил возможность переговоров с Россией, свидетельствует о резкой смене позиции Киева, что, предположительно, связано с растущими шансами Дональда Трампа на переизбрание. Об этом пишет в материале для польского издания Onet обозреватель Петр Олеярчик.
В начале статьи он напоминает, что Зеленский в недавней беседе с BBC заявил о готовности Украины к переговорам об урегулировании конфликта с Российской Федерацией - "даже с Владимиром Путиным".
Справедливо называя это заявление свидетельством резкой смены позиции Зеленского, ранее подписавшего закон о запрете переговоров с Россией, обозреватель задается вопросом: "Откуда такая перемена?"
И обращается с этим вопросом к замглаве Института международных отношений Кельцкого университета доктору Витольду Сокале.
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По мнению доктора, если у Зеленского и было много причин для смены тона, то "наиболее важной из них является повышенная вероятность того, что Дональд Трамп станет следующим президентом Соединенных Штатов".
Ведь Трамп неоднократно обещал закончить конфликт в течение одних суток и, как считает Сокала, рассматривает вариант выполнения требований России, что приведет к потере Украиной значительных территорий.
Комментируя растущие шансы Трампа на переизбрание и его планы в отношении Украины, Сокала выразил уверенность, что украинцам следует со всем этим считаться, и предположил, что "изменение тона Зеленского может быть призвано опередить некоторые неприятные, но неизбежные вещи".
При этом, словно возражая самому себе, доктор выразил уверенность и в том, что "Украина не должна соглашаться на такие условия", а затем – и в том, что с Россией вполне можно достичь "каких-то компромиссов", только "не настолько далеко идущих".
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийпереговорыРОССИЯ
 
 
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