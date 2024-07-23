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Трамп и Вэнс предположили, что против Байдена совершен "переворот"
Трамп и Вэнс предположили, что против Байдена совершен "переворот" - 23.07.2024, ПРАЙМ
Трамп и Вэнс предположили, что против Байдена совершен "переворот"
Бывший президент США Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты сенатор Джей Ди Вэнс считают, что произошел "переворот" против действующего президента Джо... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T10:46+0300
2024-07-23T10:46+0300
2024-07-23T11:00+0300
политика
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МОСКВА, 23 ИЮЛ - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты сенатор Джей Ди Вэнс считают, что произошел "переворот" против действующего президента Джо Байдена. Об этом политики рассказали в беседе с Fox News."Своего рода да", — ответил Трамп на вопрос о вероятном "перевороте" против Джо Байдена.В интервью Fox News Channel они также высказали свое мнение о том, что Байден был вынужден выбыть из предвыборной гонки и что невозможность исполнять обязанности президента оправдывает его отставку согласно 25-й поправке конституции США.Вэнс подчеркнул, что проблема должна быть решена "соответствующим образом". Он также заявил, что если Байден не может баллотироваться и исполнять свои обязанности, то следует обращаться к 25-й поправке, а не использовать политически выгодные для демократов способы смещения его.Выборы президента США намечены на 5 ноября. Несмотря на то, что изначально Джо Байден был фаворитом от Демократической партии, после неудачного выступления на дебатах с Трампом он выбыл из гонки и поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата на пост главы государства.
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сша, дональд трамп, сенатор дэвид вэнс, джо байден
Политика, США, Дональд Трамп, сенатор Дэвид Вэнс, Джо Байден
Трамп и Вэнс предположили, что против Байдена совершен "переворот"
Fox News: Трамп и Вэнс считают, что против Байдена совершен "переворот"
МОСКВА, 23 ИЮЛ - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты сенатор Джей Ди Вэнс считают, что произошел "переворот" против действующего президента Джо Байдена. Об этом политики рассказали в беседе с Fox News.
"Своего рода да", — ответил Трамп на вопрос о вероятном "перевороте" против Джо Байдена.
В интервью Fox News Channel они также высказали свое мнение о том, что Байден был вынужден выбыть из предвыборной гонки и что невозможность исполнять обязанности президента оправдывает его отставку согласно 25-й поправке конституции США.
Вэнс подчеркнул, что проблема должна быть решена "соответствующим образом". Он также заявил, что если Байден не может баллотироваться и исполнять свои обязанности, то следует обращаться к 25-й поправке, а не использовать политически выгодные для демократов способы смещения его.
Выборы президента США намечены на 5 ноября. Несмотря на то, что изначально Джо Байден был фаворитом от Демократической партии, после неудачного выступления на дебатах с Трампом он выбыл из гонки и поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата на пост главы государства.
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