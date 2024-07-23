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Роскачество классифицировало первый пляж в России - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Роскачество классифицировало первый пляж в России
Роскачество классифицировало первый пляж в России - 23.07.2024, ПРАЙМ
Роскачество классифицировало первый пляж в России
Роскачество классифицировало первый пляж в России, присвоив ему первую категорию - им стал "Маяк" в Сочи, рассказали РИА Новости в организации. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T06:36+0300
2024-07-23T06:38+0300
роскачество
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Роскачество классифицировало первый пляж в России, присвоив ему первую категорию - им стал "Маяк" в Сочи, рассказали РИА Новости в организации. "Роскачество классифицировало первый пляж в России. Им стал "Маяк" в Сочи. Специалисты Центра компетенций в сфере туризма присвоили пляжу первую категорию – синий флаг", - заявили в организации. При этом согласно приказу Минэкономразвития, вступающему в силу 1 сентября 2024, выделено 3 категории: 1 категория – синий флаг, 2 категория – зеленый флаг, 3 категория – желтый флаг. Отмечается, что специалисты проверяют соответствие объекта по 26 обязательным показателям. Среди них наличие спасательных станций, медицинских пунктов с квалифицированным персоналом, кабин для переодевания, урн, туалетов, душевых, пунктов питания, питьевых фонтанчиков, огороженных зон для купания, а также, например, проведение водолазного обследования и очищение территории перед началом курортного сезона. "Классификация пляжей помогает предпринимателям поддерживать уровень качества предоставляемых услуг и соблюдать современные стандарты сервиса. Присвоенная категория помогает потребителю сразу получить понимание о наборе услуг и инфраструктуре, а также служит подтверждением уровня безопасности для туристов", - подчеркнула руководитель Органа по сертификации "Роскачество-Туризм" Александра Куделя. Ранее реестры классифицированных объектов вело Минэкономразвития (до августа 2023 года), теперь это в ведении Росаккредитации, саму же процедуру проводит аккредитованная организация, такая как Роскачество. При этом свидетельство, которое подтверждает прохождение классификации, действует три года, поэтому классификацию нужно проходить повторно по истечении действия.
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роскачество
Роскачество
06:36 23.07.2024 (обновлено: 06:38 23.07.2024)
 
Роскачество классифицировало первый пляж в России

Роскачество классифицировало первый пляж в России - им стал "Маяк" в Сочи

© РИА Новости . Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВолны в Тихом океане
Волны в Тихом океане - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Александр Пирагис
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Роскачество классифицировало первый пляж в России, присвоив ему первую категорию - им стал "Маяк" в Сочи, рассказали РИА Новости в организации.
"Роскачество классифицировало первый пляж в России. Им стал "Маяк" в Сочи. Специалисты Центра компетенций в сфере туризма присвоили пляжу первую категорию – синий флаг", - заявили в организации. При этом согласно приказу Минэкономразвития, вступающему в силу 1 сентября 2024, выделено 3 категории: 1 категория – синий флаг, 2 категория – зеленый флаг, 3 категория – желтый флаг.
Отмечается, что специалисты проверяют соответствие объекта по 26 обязательным показателям. Среди них наличие спасательных станций, медицинских пунктов с квалифицированным персоналом, кабин для переодевания, урн, туалетов, душевых, пунктов питания, питьевых фонтанчиков, огороженных зон для купания, а также, например, проведение водолазного обследования и очищение территории перед началом курортного сезона.
"Классификация пляжей помогает предпринимателям поддерживать уровень качества предоставляемых услуг и соблюдать современные стандарты сервиса. Присвоенная категория помогает потребителю сразу получить понимание о наборе услуг и инфраструктуре, а также служит подтверждением уровня безопасности для туристов", - подчеркнула руководитель Органа по сертификации "Роскачество-Туризм" Александра Куделя.
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11 июля, 10:35
Ранее реестры классифицированных объектов вело Минэкономразвития (до августа 2023 года), теперь это в ведении Росаккредитации, саму же процедуру проводит аккредитованная организация, такая как Роскачество. При этом свидетельство, которое подтверждает прохождение классификации, действует три года, поэтому классификацию нужно проходить повторно по истечении действия.
 
Роскачество
 
 
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