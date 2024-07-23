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"Просто недоразумение". В Польше резко высказались об Украине
"Просто недоразумение". В Польше резко высказались об Украине - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Просто недоразумение". В Польше резко высказались об Украине
Разговоры о победе Украины - всего лишь сказки и духоподъемная пропаганда, в случае конфликта с Россией поражение потерпит и Польша. Об этом заявил в беседе с... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T14:07+0300
2024-07-23T14:07+0300
2024-07-23T14:07+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Разговоры о победе Украины - всего лишь сказки и духоподъемная пропаганда, в случае конфликта с Россией поражение потерпит и Польша. Об этом заявил в беседе с Wnp.pl генерал Леон Коморницкий."Это полная ерунда, сказка про белого бычка, дезинформация и духоподъемная пропаганда. Разговоры о том, что Украина выиграет в этом конфликте — это просто недоразумение", - отметил военный.Кроме того, по словам Коморницкого, Украина стала уроком для Польши. Он отметил, что страна не готова к конфликту, и если Варшава столкнется с Москвой, "будет провал".Генерал добавил, что Запад не готов к крупномасштабному конфликту."Поэтому заявления об отправке натовских солдат на помощь Украине являются лишь пропагандистскими лозунгами, декларациями, за которыми ничего не стоит", - заключил Коморницкий.Полный текст читайте на ИноСМИ
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польша, украина, россия
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, УКРАИНА, РОССИЯ
"Просто недоразумение". В Польше резко высказались об Украине
Польский генерал Коморницкий назвал разговоры о победе Украины недоразумением
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ.
Разговоры о победе Украины - всего лишь сказки и духоподъемная пропаганда, в случае конфликта с Россией поражение потерпит и Польша. Об этом заявил в беседе с Wnp.pl
генерал Леон Коморницкий.
"Это полная ерунда, сказка про белого бычка, дезинформация и духоподъемная пропаганда. Разговоры о том, что Украина выиграет в этом конфликте — это просто недоразумение", - отметил военный.
Кроме того, по словам Коморницкого, Украина стала уроком для Польши. Он отметил, что страна не готова к конфликту, и если Варшава столкнется с Москвой, "будет провал".
Генерал добавил, что Запад не готов к крупномасштабному конфликту.
"Поэтому заявления об отправке натовских солдат на помощь Украине являются лишь пропагандистскими лозунгами, декларациями, за которыми ничего не стоит", - заключил Коморницкий.
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