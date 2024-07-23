https://1prime.ru/20240723/polsha-850360466.html

"Просто недоразумение". В Польше резко высказались об Украине

"Просто недоразумение". В Польше резко высказались об Украине - 23.07.2024, ПРАЙМ

"Просто недоразумение". В Польше резко высказались об Украине

Разговоры о победе Украины - всего лишь сказки и духоподъемная пропаганда, в случае конфликта с Россией поражение потерпит и Польша. Об этом заявил в беседе с... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T14:07+0300

2024-07-23T14:07+0300

2024-07-23T14:07+0300

спецоперация на украине

польша

украина

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/16/841261669_0:315:2401:1665_1920x0_80_0_0_e8d7246503a3e4b0ef726cf1d4a3310b.jpg

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Разговоры о победе Украины - всего лишь сказки и духоподъемная пропаганда, в случае конфликта с Россией поражение потерпит и Польша. Об этом заявил в беседе с Wnp.pl генерал Леон Коморницкий."Это полная ерунда, сказка про белого бычка, дезинформация и духоподъемная пропаганда. Разговоры о том, что Украина выиграет в этом конфликте — это просто недоразумение", - отметил военный.Кроме того, по словам Коморницкого, Украина стала уроком для Польши. Он отметил, что страна не готова к конфликту, и если Варшава столкнется с Москвой, "будет провал".Генерал добавил, что Запад не готов к крупномасштабному конфликту."Поэтому заявления об отправке натовских солдат на помощь Украине являются лишь пропагандистскими лозунгами, декларациями, за которыми ничего не стоит", - заключил Коморницкий.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240719/polsha-850284212.html

польша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, украина, россия