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Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему напрямую - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему напрямую
Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему напрямую - 23.07.2024, ПРАЙМ
Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему напрямую
Глава Счетной палаты Борис Ковальчук сможет напрямую обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину в "наиболее острых случаях". | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T13:39+0300
2024-07-23T13:39+0300
владимир путин
борис ковальчук
счетная палата
счетная палата россии
россия
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Глава Счетной палаты Борис Ковальчук сможет напрямую обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину в "наиболее острых случаях". "Прямая связь у нас есть. Без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните", - сказал президент, принимая первый доклад Ковальчука на этом посту. Юрист по образованию, Борис Ковальчук в середине "нулевых" работал помощником Дмитрия Медведева. Затем несколько дет возглавлял департамент приоритетных национальных проектов правительства. Позже перешел в "Росатом".
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владимир путин, борис ковальчук, счетная палата, счетная палата россии, россия
Владимир Путин, Борис Ковальчук, Счетная палата, Счетная палата России, РОССИЯ
13:39 23.07.2024
 
Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему напрямую

Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему напрямую в острых случаях

© РИА Новости . Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкБорис Ковальчук
Борис Ковальчук - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Глава Счетной палаты Борис Ковальчук сможет напрямую обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину в "наиболее острых случаях".
"Прямая связь у нас есть. Без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните", - сказал президент, принимая первый доклад Ковальчука на этом посту.
Юрист по образованию, Борис Ковальчук в середине "нулевых" работал помощником Дмитрия Медведева. Затем несколько дет возглавлял департамент приоритетных национальных проектов правительства. Позже перешел в "Росатом".
!Счетная палата - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
Счетная палата отчиталась о возвращении средств в госбюджет
13:18
 
Владимир ПутинБорис КовальчукСчетная палатаСчетная палата РоссииРОССИЯ
 
 
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