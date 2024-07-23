https://1prime.ru/20240723/putin-850358988.html

Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему напрямую

Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему напрямую - 23.07.2024, ПРАЙМ

Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему напрямую

Глава Счетной палаты Борис Ковальчук сможет напрямую обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину в "наиболее острых случаях". | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T13:39+0300

2024-07-23T13:39+0300

2024-07-23T13:39+0300

владимир путин

борис ковальчук

счетная палата

счетная палата россии

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121202_0:40:2954:1702_1920x0_80_0_0_84219d7040debd489d12202f99d0e46d.jpg

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Глава Счетной палаты Борис Ковальчук сможет напрямую обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину в "наиболее острых случаях". "Прямая связь у нас есть. Без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните", - сказал президент, принимая первый доклад Ковальчука на этом посту. Юрист по образованию, Борис Ковальчук в середине "нулевых" работал помощником Дмитрия Медведева. Затем несколько дет возглавлял департамент приоритетных национальных проектов правительства. Позже перешел в "Росатом".

https://1prime.ru/20240723/byudzhet-850357766.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, борис ковальчук, счетная палата, счетная палата россии, россия