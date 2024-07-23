https://1prime.ru/20240723/putin-850358988.html
Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему напрямую
Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему напрямую - 23.07.2024, ПРАЙМ
Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему напрямую
Глава Счетной палаты Борис Ковальчук сможет напрямую обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину в "наиболее острых случаях". | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T13:39+0300
2024-07-23T13:39+0300
2024-07-23T13:39+0300
владимир путин
борис ковальчук
счетная палата
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Глава Счетной палаты Борис Ковальчук сможет напрямую обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину в "наиболее острых случаях". "Прямая связь у нас есть. Без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните", - сказал президент, принимая первый доклад Ковальчука на этом посту. Юрист по образованию, Борис Ковальчук в середине "нулевых" работал помощником Дмитрия Медведева. Затем несколько дет возглавлял департамент приоритетных национальных проектов правительства. Позже перешел в "Росатом".
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Владимир Путин, Борис Ковальчук, Счетная палата, Счетная палата России, РОССИЯ
Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему напрямую
Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему напрямую в острых случаях
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Глава Счетной палаты Борис Ковальчук сможет напрямую обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину в "наиболее острых случаях".
"Прямая связь у нас есть. Без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните", - сказал президент, принимая первый доклад Ковальчука на этом посту.
Юрист по образованию, Борис Ковальчук в середине "нулевых" работал помощником Дмитрия Медведева. Затем несколько дет возглавлял департамент приоритетных национальных проектов правительства. Позже перешел в "Росатом".
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