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В ГД внесли законопроект о продлении срока ремонта транспорта страховыми

В ГД внесли законопроект о продлении срока ремонта транспорта страховыми - 23.07.2024, ПРАЙМ

В ГД внесли законопроект о продлении срока ремонта транспорта страховыми

Сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий продление допустимого срока ремонта транспортного... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T22:22+0300

2024-07-23T22:22+0300

2024-07-23T22:22+0300

экономика

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ремонт

автозапчасти

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий продление допустимого срока ремонта транспортного средства (ТС) страховыми компаниями, с учетом необходимости заказа и поставки запасных частей, с 30 до 45 рабочих дней. Законопроект доступен в думской электронной базе. Предложенные поправки предлагается включить в статью 12 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Согласно пояснительной записке к законопроекту в условиях санкционного давления дилеры, ремонтирующие авто, станции техобслуживания, страховщики столкнулись с проблемой отсутствия запчастей и разрыва логистических цепочек, которые обеспечивали их своевременную поставку. Отмечается, что на исполнение страховщиками обязательств оказывают влияние и сроки проведения восстановительного ремонта ИС, а в силу того, что в сложившейся ситуации соблюдение указанных сроков зачастую становится невозможным, страховщикам приходится расторгать договоры со станциями техобслуживания.

https://1prime.ru/20240723/taksi-850376469.html

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авто, ремонт, автозапчасти