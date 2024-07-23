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В ГД внесли законопроект о продлении срока ремонта транспорта страховыми - 23.07.2024, ПРАЙМ
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В ГД внесли законопроект о продлении срока ремонта транспорта страховыми
В ГД внесли законопроект о продлении срока ремонта транспорта страховыми - 23.07.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли законопроект о продлении срока ремонта транспорта страховыми
Сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий продление допустимого срока ремонта транспортного... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T22:22+0300
2024-07-23T22:22+0300
экономика
авто
ремонт
автозапчасти
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий продление допустимого срока ремонта транспортного средства (ТС) страховыми компаниями, с учетом необходимости заказа и поставки запасных частей, с 30 до 45 рабочих дней. Законопроект доступен в думской электронной базе. Предложенные поправки предлагается включить в статью 12 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Согласно пояснительной записке к законопроекту в условиях санкционного давления дилеры, ремонтирующие авто, станции техобслуживания, страховщики столкнулись с проблемой отсутствия запчастей и разрыва логистических цепочек, которые обеспечивали их своевременную поставку. Отмечается, что на исполнение страховщиками обязательств оказывают влияние и сроки проведения восстановительного ремонта ИС, а в силу того, что в сложившейся ситуации соблюдение указанных сроков зачастую становится невозможным, страховщикам приходится расторгать договоры со станциями техобслуживания.
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авто, ремонт, автозапчасти
Экономика, Авто, ремонт, автозапчасти
22:22 23.07.2024
 
В ГД внесли законопроект о продлении срока ремонта транспорта страховыми

В ГД внесли проект о продлении срока ремонта авто страховыми до 45 рабочих дней

© fotolia.com / 2bears*Здание Госдумы
*Здание Госдумы - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© fotolia.com / 2bears
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий продление допустимого срока ремонта транспортного средства (ТС) страховыми компаниями, с учетом необходимости заказа и поставки запасных частей, с 30 до 45 рабочих дней. Законопроект доступен в думской электронной базе.
Предложенные поправки предлагается включить в статью 12 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
Согласно пояснительной записке к законопроекту в условиях санкционного давления дилеры, ремонтирующие авто, станции техобслуживания, страховщики столкнулись с проблемой отсутствия запчастей и разрыва логистических цепочек, которые обеспечивали их своевременную поставку.
Отмечается, что на исполнение страховщиками обязательств оказывают влияние и сроки проведения восстановительного ремонта ИС, а в силу того, что в сложившейся ситуации соблюдение указанных сроков зачастую становится невозможным, страховщикам приходится расторгать договоры со станциями техобслуживания.
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