Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров: Запад "уходит под корягу" при упоминании прав русских - 23.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240723/rusofobiya-850359395.html
Лавров: Запад "уходит под корягу" при упоминании прав русских
Лавров: Запад "уходит под корягу" при упоминании прав русских - 23.07.2024, ПРАЙМ
Лавров: Запад "уходит под корягу" при упоминании прав русских
Политики на Западе "уходят под корягу", когда показываешь им факты о притеснении прав русских на Украине, рассказал министр иностранных дел России Сергей... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T13:45+0300
2024-07-23T13:45+0300
спецоперация на украине
сергей лавров
россия
русофобия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/21/842062169_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_189d564282db0a030d21f22795102b5b.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Политики на Западе "уходят под корягу", когда показываешь им факты о притеснении прав русских на Украине, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее, 22 июля, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина назвала требования соблюдать права русского национального меньшинства "дестабилизирующими". Она заявила, что с точки зрения закона такие лица имеют все закрепленные права. Однако признала, что определенные ограничения по языку все же присутствуют в связи с соображениями о безопасности."Много таких было высказываний. Но как только ты показываешь это западному собеседнику в тех редких случаях, когда мы где-то в ООН сталкиваемся, они просто, говоря по-русски, уходят под корягу – такое выражение есть", - прокомментировал Лавров слова украинского вице-премьера на встрече с представителями российских некоммерческих организаций. Глава МИД подчеркнул, что вклад НКО заключается в том, чтобы показать людям правду и донести истинные причины и задачи спецоперации."Причины, которые заключались в стремлении путчистов, пришедших к власти, истреблять все русское – и законодательно, в чем они уже преуспели, но и физически тоже", - напомнил он. После государственного переворота на Украине в 2014 году правительство страны начало кампанию по декоммунизации и борьбе со всем русским. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Ранее глава российского МИД заявлял, что Киев уже много лет проводит курс по дерусификации. Международные институты при этом продолжают игнорировать прямые нарушения прав национальных меньшинств.
https://1prime.ru/20240723/konflikt-850350750.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/21/842062169_300:0:3021:2041_1920x0_80_0_0_eb18abb31d90bbdd48f6419fb564877c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей лавров, россия, русофобия, украина
Спецоперация на Украине, Сергей Лавров, РОССИЯ, Русофобия, УКРАИНА
13:45 23.07.2024
 
Лавров: Запад "уходит под корягу" при упоминании прав русских

Лавров: Запад "уходит под корягу", когда говоришь о притеснении русских на Украине

© РИА Новости . МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Политики на Западе "уходят под корягу", когда показываешь им факты о притеснении прав русских на Украине, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее, 22 июля, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина назвала требования соблюдать права русского национального меньшинства "дестабилизирующими". Она заявила, что с точки зрения закона такие лица имеют все закрепленные права. Однако признала, что определенные ограничения по языку все же присутствуют в связи с соображениями о безопасности.
"Много таких было высказываний. Но как только ты показываешь это западному собеседнику в тех редких случаях, когда мы где-то в ООН сталкиваемся, они просто, говоря по-русски, уходят под корягу – такое выражение есть", - прокомментировал Лавров слова украинского вице-премьера на встрече с представителями российских некоммерческих организаций.
Глава МИД подчеркнул, что вклад НКО заключается в том, чтобы показать людям правду и донести истинные причины и задачи спецоперации.
Официальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
От "украинской спички" вспыхнет весь мир: Запад рискует "поджечь" планету
10:14
"Причины, которые заключались в стремлении путчистов, пришедших к власти, истреблять все русское – и законодательно, в чем они уже преуспели, но и физически тоже", - напомнил он.
После государственного переворота на Украине в 2014 году правительство страны начало кампанию по декоммунизации и борьбе со всем русским. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Ранее глава российского МИД заявлял, что Киев уже много лет проводит курс по дерусификации. Международные институты при этом продолжают игнорировать прямые нарушения прав национальных меньшинств.
 
Спецоперация на УкраинеСергей ЛавровРОССИЯРусофобияУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала