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Лавров: Запад "уходит под корягу" при упоминании прав русских
Лавров: Запад "уходит под корягу" при упоминании прав русских - 23.07.2024, ПРАЙМ
Лавров: Запад "уходит под корягу" при упоминании прав русских
Политики на Западе "уходят под корягу", когда показываешь им факты о притеснении прав русских на Украине, рассказал министр иностранных дел России Сергей... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T13:45+0300
2024-07-23T13:45+0300
2024-07-23T13:45+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Политики на Западе "уходят под корягу", когда показываешь им факты о притеснении прав русских на Украине, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее, 22 июля, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина назвала требования соблюдать права русского национального меньшинства "дестабилизирующими". Она заявила, что с точки зрения закона такие лица имеют все закрепленные права. Однако признала, что определенные ограничения по языку все же присутствуют в связи с соображениями о безопасности."Много таких было высказываний. Но как только ты показываешь это западному собеседнику в тех редких случаях, когда мы где-то в ООН сталкиваемся, они просто, говоря по-русски, уходят под корягу – такое выражение есть", - прокомментировал Лавров слова украинского вице-премьера на встрече с представителями российских некоммерческих организаций. Глава МИД подчеркнул, что вклад НКО заключается в том, чтобы показать людям правду и донести истинные причины и задачи спецоперации."Причины, которые заключались в стремлении путчистов, пришедших к власти, истреблять все русское – и законодательно, в чем они уже преуспели, но и физически тоже", - напомнил он. После государственного переворота на Украине в 2014 году правительство страны начало кампанию по декоммунизации и борьбе со всем русским. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Ранее глава российского МИД заявлял, что Киев уже много лет проводит курс по дерусификации. Международные институты при этом продолжают игнорировать прямые нарушения прав национальных меньшинств.
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сергей лавров, россия, русофобия, украина
Спецоперация на Украине, Сергей Лавров, РОССИЯ, Русофобия, УКРАИНА
Лавров: Запад "уходит под корягу" при упоминании прав русских
Лавров: Запад "уходит под корягу", когда говоришь о притеснении русских на Украине
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Политики на Западе "уходят под корягу", когда показываешь им факты о притеснении прав русских на Украине, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее, 22 июля, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина назвала требования соблюдать права русского национального меньшинства "дестабилизирующими". Она заявила, что с точки зрения закона такие лица имеют все закрепленные права. Однако признала, что определенные ограничения по языку все же присутствуют в связи с соображениями о безопасности.
"Много таких было высказываний. Но как только ты показываешь это западному собеседнику в тех редких случаях, когда мы где-то в ООН сталкиваемся, они просто, говоря по-русски, уходят под корягу – такое выражение есть", - прокомментировал Лавров слова украинского вице-премьера на встрече с представителями российских некоммерческих организаций.
Глава МИД подчеркнул, что вклад НКО заключается в том, чтобы показать людям правду и донести истинные причины и задачи спецоперации.
От "украинской спички" вспыхнет весь мир: Запад рискует "поджечь" планету
"Причины, которые заключались в стремлении путчистов, пришедших к власти, истреблять все русское – и законодательно, в чем они уже преуспели, но и физически тоже", - напомнил он.
После государственного переворота на Украине в 2014 году правительство страны начало кампанию по декоммунизации и борьбе со всем русским. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Ранее глава российского МИД заявлял, что Киев уже много лет проводит курс по дерусификации. Международные институты при этом продолжают игнорировать прямые нарушения прав национальных меньшинств.