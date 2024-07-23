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"РВБ" примет на себя все обязательства Wildberries

"РВБ" примет на себя все обязательства Wildberries - 23.07.2024, ПРАЙМ

"РВБ" примет на себя все обязательства Wildberries

Совместная компания Wildberries и Russ - ООО "РВБ" - в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО "Вайлдберриз",... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T20:13+0300

2024-07-23T20:13+0300

2024-07-23T20:13+0300

экономика

wildberries

финансовые обязательства

партнеры

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Совместная компания Wildberries и Russ - ООО "РВБ" - в ближайшее время примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО "Вайлдберриз", информация об этом внесена в оферту для продавцов, сообщили РИА Новости в компании. Уточняется, что в ежедневном сотрудничестве продавцов и цифровой платформы ничего не изменится. Объединенная компания "РВБ" будет оказывать привычные для продавцов услуги по логистике и хранению товаров, а также представит новые продукты по продвижению для предпринимателей. "Сейчас мы вносим информацию о передаче обязательств от ООО "Вайлдберриз" в "РВБ" в оферту, чтобы соблюсти все необходимые юридические формальности. Они вступят в силу позднее, об этом сообщим дополнительно отдельной новостью", - отметил руководитель объединенной юридической службы Андрей Донцов. Совместное предприятие ООО "РВБ" было учреждено в процессе объединения Wildberries и крупнейшего оператора наружной рекламы - группы Russ. На базе объединенной компании планируется создать новейшую цифровую торговую платформу. Это позволит предоставить предпринимателям бесшовные технологичные инструменты для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия. Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться. Сама основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод.

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wildberries, финансовые обязательства, партнеры, клиенты