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"Пять человек". На Западе раскрыли новые подробности "смещения" Байдена - 23.07.2024, ПРАЙМ
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"Пять человек". На Западе раскрыли новые подробности "смещения" Байдена
"Пять человек". На Западе раскрыли новые подробности "смещения" Байдена - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Пять человек". На Западе раскрыли новые подробности "смещения" Байдена
Решение о выходе нынешнего главы Белого дома Джо Байден из президентской гонки было принято пятью лицами из окружения американского лидера. Это свидетельствует... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T23:58+0300
2024-07-23T23:58+0300
политика
джо байден
выборы в сша
президент сша
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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Решение о выходе нынешнего главы Белого дома Джо Байден из президентской гонки было принято пятью лицами из окружения американского лидера. Это свидетельствует об отсутствии реальной демократии в США. Такое мнение выразил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.По его словам, решение о "замене" Байдена приняли те пять людей, "которые затем открыли шлюзы с десятками миллионов долларов, чтобы все это выглядело правдоподобно". "Это те же самые люди, которые говорят вам, что в России нет демократии", — подчеркнул журналист и добавил, что жители США сами не живут в демократическом государстве.Ранее Байден объявил, что прекращает участие в президентской гонке, но планирует исполнять обязанности главы Белого дома до конца срока. Также он поддержал кандидатуру Камалы Харрис для участия в выборах, которые намечены на 5 ноября.
https://1prime.ru/20240723/tramp-850351211.html
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джо байден, выборы в сша, президент сша
Политика, Джо Байден, выборы в США, президент США
23:58 23.07.2024
 
"Пять человек". На Западе раскрыли новые подробности "смещения" Байдена

Журналист Боуз: Байдена сместили с поста пять человек, в США нет демократии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Решение о выходе нынешнего главы Белого дома Джо Байден из президентской гонки было принято пятью лицами из окружения американского лидера. Это свидетельствует об отсутствии реальной демократии в США. Такое мнение выразил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
По его словам, решение о "замене" Байдена приняли те пять людей, "которые затем открыли шлюзы с десятками миллионов долларов, чтобы все это выглядело правдоподобно".
"Это те же самые люди, которые говорят вам, что в России нет демократии", — подчеркнул журналист и добавил, что жители США сами не живут в демократическом государстве.
Ранее Байден объявил, что прекращает участие в президентской гонке, но планирует исполнять обязанности главы Белого дома до конца срока. Также он поддержал кандидатуру Камалы Харрис для участия в выборах, которые намечены на 5 ноября.
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