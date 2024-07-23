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"Пять человек". На Западе раскрыли новые подробности "смещения" Байдена
"Пять человек". На Западе раскрыли новые подробности "смещения" Байдена - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Пять человек". На Западе раскрыли новые подробности "смещения" Байдена
Решение о выходе нынешнего главы Белого дома Джо Байден из президентской гонки было принято пятью лицами из окружения американского лидера. Это свидетельствует... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T23:58+0300
2024-07-23T23:58+0300
2024-07-23T23:58+0300
политика
джо байден
выборы в сша
президент сша
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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Решение о выходе нынешнего главы Белого дома Джо Байден из президентской гонки было принято пятью лицами из окружения американского лидера. Это свидетельствует об отсутствии реальной демократии в США. Такое мнение выразил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.По его словам, решение о "замене" Байдена приняли те пять людей, "которые затем открыли шлюзы с десятками миллионов долларов, чтобы все это выглядело правдоподобно". "Это те же самые люди, которые говорят вам, что в России нет демократии", — подчеркнул журналист и добавил, что жители США сами не живут в демократическом государстве.Ранее Байден объявил, что прекращает участие в президентской гонке, но планирует исполнять обязанности главы Белого дома до конца срока. Также он поддержал кандидатуру Камалы Харрис для участия в выборах, которые намечены на 5 ноября.
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джо байден, выборы в сша, президент сша
Политика, Джо Байден, выборы в США, президент США
"Пять человек". На Западе раскрыли новые подробности "смещения" Байдена
Журналист Боуз: Байдена сместили с поста пять человек, в США нет демократии
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ.
Решение о выходе нынешнего главы Белого дома Джо Байден из президентской гонки было принято пятью лицами из окружения американского лидера. Это свидетельствует об отсутствии реальной демократии в США. Такое мнение выразил в соцсети X
ирландский журналист Чей Боуз.
По его словам, решение о "замене" Байдена приняли те пять людей, "которые затем открыли шлюзы с десятками миллионов долларов, чтобы все это выглядело правдоподобно".
"Это те же самые люди, которые говорят вам, что в России нет демократии", — подчеркнул журналист и добавил, что жители США сами не живут в демократическом государстве.
Ранее Байден объявил, что прекращает участие в президентской гонке, но планирует исполнять обязанности главы Белого дома до конца срока. Также он поддержал кандидатуру Камалы Харрис для участия в выборах, которые намечены на 5 ноября.
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