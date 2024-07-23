https://1prime.ru/20240723/smeschenie-850379508.html

"Пять человек". На Западе раскрыли новые подробности "смещения" Байдена

"Пять человек". На Западе раскрыли новые подробности "смещения" Байдена - 23.07.2024, ПРАЙМ

"Пять человек". На Западе раскрыли новые подробности "смещения" Байдена

Решение о выходе нынешнего главы Белого дома Джо Байден из президентской гонки было принято пятью лицами из окружения американского лидера. Это свидетельствует... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T23:58+0300

2024-07-23T23:58+0300

2024-07-23T23:58+0300

политика

джо байден

выборы в сша

президент сша

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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Решение о выходе нынешнего главы Белого дома Джо Байден из президентской гонки было принято пятью лицами из окружения американского лидера. Это свидетельствует об отсутствии реальной демократии в США. Такое мнение выразил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.По его словам, решение о "замене" Байдена приняли те пять людей, "которые затем открыли шлюзы с десятками миллионов долларов, чтобы все это выглядело правдоподобно". "Это те же самые люди, которые говорят вам, что в России нет демократии", — подчеркнул журналист и добавил, что жители США сами не живут в демократическом государстве.Ранее Байден объявил, что прекращает участие в президентской гонке, но планирует исполнять обязанности главы Белого дома до конца срока. Также он поддержал кандидатуру Камалы Харрис для участия в выборах, которые намечены на 5 ноября.

https://1prime.ru/20240723/tramp-850351211.html

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джо байден, выборы в сша, президент сша