https://1prime.ru/20240723/tramp-850351211.html

Трамп поведал о том, что ему сказал Байден после покушения

Трамп поведал о том, что ему сказал Байден после покушения - 23.07.2024, ПРАЙМ

Трамп поведал о том, что ему сказал Байден после покушения

Президент США Джо Байден заявлял в телефонном разговоре с Дональдом Трампом, что ему повезло, что он повернул голову. Об этом экс-глава Белого дома рассказал в... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T10:32+0300

2024-07-23T10:32+0300

2024-07-23T10:32+0300

джо байден

дональд трамп

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявлял в телефонном разговоре с Дональдом Трампом, что ему повезло, что он повернул голову. Об этом экс-глава Белого дома рассказал в эфире Fox News.Покушение на кандидата в президенты США произошло в Пенсильвании 13 июля. В результате стрельбы Трамп получил ранение в ухо и потерял много крови. Кроме того, среди зрителей были пострадавшие и погибший.Как сообщал Белый дом, Байден после покушения поговорил с Трампом по телефону. Политик позднее отмечал, что глава государства во время беседы был с ним "очень мил"."Он (Байден) сказал, что "тебе повезло, что ты повернулся направо", - сказал Трамп.Он добавил, что беседа была "очень приятной".

https://1prime.ru/20240723/bayden-850345612.html

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