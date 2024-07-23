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Трамп поведал о том, что ему сказал Байден после покушения - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Трамп поведал о том, что ему сказал Байден после покушения
Трамп поведал о том, что ему сказал Байден после покушения - 23.07.2024, ПРАЙМ
Трамп поведал о том, что ему сказал Байден после покушения
Президент США Джо Байден заявлял в телефонном разговоре с Дональдом Трампом, что ему повезло, что он повернул голову. Об этом экс-глава Белого дома рассказал в... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T10:32+0300
2024-07-23T10:32+0300
джо байден
дональд трамп
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявлял в телефонном разговоре с Дональдом Трампом, что ему повезло, что он повернул голову. Об этом экс-глава Белого дома рассказал в эфире Fox News.Покушение на кандидата в президенты США произошло в Пенсильвании 13 июля. В результате стрельбы Трамп получил ранение в ухо и потерял много крови. Кроме того, среди зрителей были пострадавшие и погибший.Как сообщал Белый дом, Байден после покушения поговорил с Трампом по телефону. Политик позднее отмечал, что глава государства во время беседы был с ним "очень мил"."Он (Байден) сказал, что "тебе повезло, что ты повернулся направо", - сказал Трамп.Он добавил, что беседа была "очень приятной".
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джо байден, дональд трамп, покушение на дональда трампа
Джо Байден, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа
10:32 23.07.2024
 
Трамп поведал о том, что ему сказал Байден после покушения

Трамп раскрыл, что сказал Байден в "приятной" телефонной беседе после покушения

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявлял в телефонном разговоре с Дональдом Трампом, что ему повезло, что он повернул голову. Об этом экс-глава Белого дома рассказал в эфире Fox News.
Покушение на кандидата в президенты США произошло в Пенсильвании 13 июля. В результате стрельбы Трамп получил ранение в ухо и потерял много крови. Кроме того, среди зрителей были пострадавшие и погибший.
Как сообщал Белый дом, Байден после покушения поговорил с Трампом по телефону. Политик позднее отмечал, что глава государства во время беседы был с ним "очень мил".
"Он (Байден) сказал, что "тебе повезло, что ты повернулся направо", - сказал Трамп.
Он добавил, что беседа была "очень приятной".
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Джо БайденДональд Трамппокушение на Дональда Трампа
 
 
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