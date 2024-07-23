https://1prime.ru/20240723/ukraina-850352366.html

Предсказавший распад СССР историк сделал заявление об Украине

Предсказавший распад СССР историк сделал заявление об Украине - 23.07.2024, ПРАЙМ

Предсказавший распад СССР историк сделал заявление об Украине

Украина проиграла в конфликре с Россией, Запад это понимает. Такое мнение выразил в интервью Berliner Zeitung французский историк Эммануэль Тодд. | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T10:57+0300

2024-07-23T10:57+0300

2024-07-23T10:57+0300

спецоперация на украине

украина

россия

запад

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Украина проиграла в конфликре с Россией, Запад это понимает. Такое мнение выразил в интервью Berliner Zeitung французский историк Эммануэль Тодд."Когда я говорю, что Украина уже проиграла войну, я говорю только то, что думают Пентагон или французский Генеральный штаб", - сказал он.Историк также призвал Европу признать новые российские территории. Помимо этого, Тодд выразил уверенность, что важную роль в мирном разрешении конфликта должна играть Германия.Эммануэль Тодд в 1976 году написал книгу "Окончательный провал", в которой предсказывал распад Советского Союза.

https://1prime.ru/20240723/oil-850349983.html

украина

запад

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украина, россия, запад