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Предсказавший распад СССР историк сделал заявление об Украине
Предсказавший распад СССР историк сделал заявление об Украине - 23.07.2024, ПРАЙМ
Предсказавший распад СССР историк сделал заявление об Украине
Украина проиграла в конфликре с Россией, Запад это понимает. Такое мнение выразил в интервью Berliner Zeitung французский историк Эммануэль Тодд. | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T10:57+0300
2024-07-23T10:57+0300
2024-07-23T10:57+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Украина проиграла в конфликре с Россией, Запад это понимает. Такое мнение выразил в интервью Berliner Zeitung французский историк Эммануэль Тодд."Когда я говорю, что Украина уже проиграла войну, я говорю только то, что думают Пентагон или французский Генеральный штаб", - сказал он.Историк также призвал Европу признать новые российские территории. Помимо этого, Тодд выразил уверенность, что важную роль в мирном разрешении конфликта должна играть Германия.Эммануэль Тодд в 1976 году написал книгу "Окончательный провал", в которой предсказывал распад Советского Союза.
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украина, россия, запад
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД
Предсказавший распад СССР историк сделал заявление об Украине
Французский историк Тодд заявил, что в Пентагоне осознают поражение Украины
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ.
Украина проиграла в конфликре с Россией, Запад это понимает. Такое мнение выразил в интервью
Berliner Zeitung французский историк Эммануэль Тодд.
"Когда я говорю, что Украина уже проиграла войну, я говорю только то, что думают Пентагон или французский Генеральный штаб", - сказал он.
Историк также призвал Европу признать новые российские территории. Помимо этого, Тодд выразил уверенность, что важную роль в мирном разрешении конфликта должна играть Германия.
Эммануэль Тодд в 1976 году написал книгу "Окончательный провал", в которой предсказывал распад Советского Союза.
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