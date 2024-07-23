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Глава МИД Венгрии поставил Украине ультиматум из-за российской нефти - 23.07.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Глава МИД Венгрии поставил Украине ультиматум из-за российской нефти
Глава МИД Венгрии поставил Украине ультиматум из-за российской нефти - 23.07.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Венгрии поставил Украине ультиматум из-за российской нефти
Будапешт не одобрит предоставление 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира в виде компенсации странам Евросоюза за поставки оружия Украине, пока Киев не... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T15:09+0300
2024-07-23T15:55+0300
энергетика
венгрия
петер сийярто
ес
транзит газа через украину
нефть
помощь украине
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БУДАПЕШТ, 23 июл - ПРАЙМ. Будапешт не одобрит предоставление 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира в виде компенсации странам Евросоюза за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос о транзите из России нефти "Лукойла" в Венгрию и Словакию. Об этом заявил ATV министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, он четко заявил, что до тех пор, пока Киев не решит вопрос транзита, "всем следует забыть" об указанной выше выплате."Потому что как бы это выглядело, если бы мы согласились выплатить 6,5 миллиарда евро, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?", — задался вопросом Сийярто.Он отметил, что Будапешт "не торопится" замещать "Лукойл" другим поставщиком, важно решить проблему принципиально, так как "украинцы думают, что могут по собственной прихоти" сделать транзит нефти из России в Европу "частично невозможным".Ранее министр сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Он пообещал поднять вопрос в понедельник на СМИД ЕС. Минэкономики Словакии подтвердило, что страна перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Киевом ее транзита через свою территорию.В ходе совета глав МИД стран ЕС Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия запустили консультации ЕК с Украиной из-за остановки транзита нефти из РФ, а если результата не будет, то начнется юридический процесс в арбитражном суде, в результате которого ЕС сможет не выполнять обязательства перед Киевом.Представитель ЕК Олаф Гилл заявил, что она получила совместное письмо Словакии и Венгрии, находится в тесном контакте с властями двух стран после остановки Киевом транзита нефти из РФ по "Дружбе" и готова оказать им поддержку в "поиске решения вместе с Украиной".
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венгрия, петер сийярто, ес, транзит газа через украину, нефть, помощь украине
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, ЕС, транзит газа через Украину, Нефть, помощь Украине
15:09 23.07.2024 (обновлено: 15:55 23.07.2024)
 
Глава МИД Венгрии поставил Украине ультиматум из-за российской нефти

Сийярто: Венгрия заблокирует 6,5 млрд евро для Киева до решения вопроса с нефтью

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии П. Сийярто
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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БУДАПЕШТ, 23 июл - ПРАЙМ. Будапешт не одобрит предоставление 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира в виде компенсации странам Евросоюза за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос о транзите из России нефти "Лукойла" в Венгрию и Словакию. Об этом заявил ATV министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, он четко заявил, что до тех пор, пока Киев не решит вопрос транзита, "всем следует забыть" об указанной выше выплате.
"Потому что как бы это выглядело, если бы мы согласились выплатить 6,5 миллиарда евро, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?", — задался вопросом Сийярто.
Он отметил, что Будапешт "не торопится" замещать "Лукойл" другим поставщиком, важно решить проблему принципиально, так как "украинцы думают, что могут по собственной прихоти" сделать транзит нефти из России в Европу "частично невозможным".
Ранее министр сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Он пообещал поднять вопрос в понедельник на СМИД ЕС. Минэкономики Словакии подтвердило, что страна перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Киевом ее транзита через свою территорию.
В ходе совета глав МИД стран ЕС Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия запустили консультации ЕК с Украиной из-за остановки транзита нефти из РФ, а если результата не будет, то начнется юридический процесс в арбитражном суде, в результате которого ЕС сможет не выполнять обязательства перед Киевом.
Представитель ЕК Олаф Гилл заявил, что она получила совместное письмо Словакии и Венгрии, находится в тесном контакте с властями двух стран после остановки Киевом транзита нефти из РФ по "Дружбе" и готова оказать им поддержку в "поиске решения вместе с Украиной".
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ЭнергетикаВЕНГРИЯПетер СийяртоЕСтранзит газа через УкраинуНефтьпомощь Украине
 
 
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