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Один человек погиб при атаке беспилотников ВСУ на паром в порту на Кубани

Один человек погиб при атаке беспилотников ВСУ на паром в порту на Кубани - 23.07.2024, ПРАЙМ

Один человек погиб при атаке беспилотников ВСУ на паром в порту на Кубани

Один человек погиб и несколько пострадали в результате атаки дронов ВСУ на паромное судно в порту "Кавказ" на Кубани. Об этом сообщил в ТГ-канале губернатор... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T10:09+0300

2024-07-23T10:09+0300

2024-07-23T10:09+0300

происшествия

всу

кубань

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Один человек погиб и несколько пострадали в результате атаки дронов ВСУ на паромное судно в порту "Кавказ" на Кубани. Об этом сообщил в ТГ-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, киевский режим с помощью беспилотников утром во вторник, 23 июля, атаковал паромное судно в порту "Кавказ", в результате чего возник пожар.Кондратьев заверил, что возгорание быстро локализовали, а на месте ЧП сейчас работают экстренные службы."К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь", - добавил губернатор.

https://1prime.ru/20240717/vsu-850213937.html

кубань

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всу, кубань, пожар, погибшие, пострадавшие