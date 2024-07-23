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Один человек погиб при атаке беспилотников ВСУ на паром в порту на Кубани
Один человек погиб при атаке беспилотников ВСУ на паром в порту на Кубани - 23.07.2024, ПРАЙМ
Один человек погиб при атаке беспилотников ВСУ на паром в порту на Кубани
Один человек погиб и несколько пострадали в результате атаки дронов ВСУ на паромное судно в порту "Кавказ" на Кубани. Об этом сообщил в ТГ-канале губернатор... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T10:09+0300
2024-07-23T10:09+0300
2024-07-23T10:09+0300
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Один человек погиб и несколько пострадали в результате атаки дронов ВСУ на паромное судно в порту "Кавказ" на Кубани. Об этом сообщил в ТГ-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, киевский режим с помощью беспилотников утром во вторник, 23 июля, атаковал паромное судно в порту "Кавказ", в результате чего возник пожар.Кондратьев заверил, что возгорание быстро локализовали, а на месте ЧП сейчас работают экстренные службы."К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь", - добавил губернатор.
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всу, кубань, пожар, погибшие, пострадавшие
Происшествия, ВСУ, КУБАНЬ, пожар, погибшие, пострадавшие
Один человек погиб при атаке беспилотников ВСУ на паром в порту на Кубани
Дроны ВСУ атаковали паром в порту "Кавказ" на Кубани, есть пострадавшие и погибший
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Один человек погиб и несколько пострадали в результате атаки дронов ВСУ на паромное судно в порту "Кавказ" на Кубани. Об этом сообщил в ТГ-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, киевский режим с помощью беспилотников утром во вторник, 23 июля, атаковал паромное судно в порту "Кавказ", в результате чего возник пожар.
Кондратьев заверил, что возгорание быстро локализовали, а на месте ЧП сейчас работают экстренные службы.
"К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь", - добавил губернатор.
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