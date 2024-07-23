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"Очень опасно": в Германии заговорили о крупном провале ВСУ
"Очень опасно": в Германии заговорили о крупном провале ВСУ - 23.07.2024, ПРАЙМ
"Очень опасно": в Германии заговорили о крупном провале ВСУ
Бойцы Вооруженных сил Украины стремительно отступают и продолжают оставлять позиции на фоне активной атаки со стороны российских вооруженных сил. Об этом газете | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T13:11+0300
2024-07-23T13:11+0300
2024-07-23T13:11+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины стремительно отступают и продолжают оставлять позиции на фоне активной атаки со стороны российских вооруженных сил. Об этом газете Bild сообщил немецкий журналист Юлиан Репке."В целом сложилась очень опасная ситуация для Украины, которая, очевидно, все быстрее и быстрее теряет позиции", — рассказал он в репортаже.Он также отметил эффективное применение российской авиации и недостаток реакции со стороны украинских вооруженных сил.Ранее Минобороны России сообщало об освобождении несколько населенных пунктов и нанесении значительных ударов по складам с боеприпасами ВСУ.
https://1prime.ru/20240722/vsu-850328647.html
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украина, германия, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ВСУ
"Очень опасно": в Германии заговорили о крупном провале ВСУ
Bild: ВСУ стали стремительно отступать и терять позиции
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ.
Бойцы Вооруженных сил Украины стремительно отступают и продолжают оставлять позиции на фоне активной атаки со стороны российских вооруженных сил. Об этом газете Bild сообщил
немецкий журналист Юлиан Репке.
"В целом сложилась очень опасная ситуация для Украины, которая, очевидно, все быстрее и быстрее теряет позиции", — рассказал он в репортаже.
Он также отметил эффективное применение российской авиации и недостаток реакции со стороны украинских вооруженных сил.
Ранее Минобороны России сообщало об освобождении несколько населенных пунктов и нанесении значительных ударов по складам с боеприпасами ВСУ.
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