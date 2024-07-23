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В Раде заявили о "черном лебеде" для Украины

В Раде заявили о "черном лебеде" для Украины - 23.07.2024, ПРАЙМ

В Раде заявили о "черном лебеде" для Украины

Решение Джо Байдена покинуть президентскую гонку станет "черным лебедем" для Киева. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский,... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T08:40+0300

2024-07-23T08:40+0300

2024-07-23T08:40+0300

политика

украина

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Решение Джо Байдена покинуть президентскую гонку станет "черным лебедем" для Киева. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в государственной измене."Уход Байдена – "черный лебедь" для Украины. Наша страна, война, проблемы – уходят для основного драйвера поддержки в лице США – даже не на второй, а на третий план", — отметил парламентарий.По мнению депутата, вице-президенту Камале Харрис не под силу решить конфликт, используя мирную схему, подобную той, что предлагал Дональд Трамп. Европу, по его словам, также ожидают кардинальные перемены. Ни ЕС, ни Вашингтону не нужно обещанное украинской стороной контрнаступление.Вечером в воскресенье, 21 июля, действующий президент США заявил о том, что выходит из президентской гонки и не будет представлять Демократическую партию на выборах, которые состоятся в ноябре этого года. Политик заявил, что такое решение он принял в интересах своей партии и страны. Он также подчеркнул, что не намерен покидать президентский пост до конца своего срока.

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украина, сша, джо байден