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СМИ раскрыли, как Трамп помешает планам фон дер Ляйен по Украине

СМИ раскрыли, как Трамп помешает планам фон дер Ляйен по Украине - 23.07.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, как Трамп помешает планам фон дер Ляйен по Украине

В случае, если кандидат от Республиканской партии в президенты Дональд Трамп одержит победу на близящихся президентских выборах в США, а пост вице-президента... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T12:00+0300

2024-07-23T12:00+0300

2024-07-23T12:19+0300

дональд трамп

сша

европа

спецоперация на украине

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В случае, если кандидат от Республиканской партии в президенты Дональд Трамп одержит победу на близящихся президентских выборах в США, а пост вице-президента займет сенатор Джей-Ди Вэнс, представители европейской элиты во главе с Урсулой фон дер Ляйен будут вынуждены мирно разрешить конфликт между Россией и Украиной, сообщает американское новостное издание Responsible Statecraft.Доминирующая антироссийская тенденция в принятии ЕС политических решений может вскоре измениться, если республиканец Дональд Трамп и его вице-президент Вэнс придут к власти. Победа на близящихся президентских выборах в США приведет к сокращению присутствия американцев в Европе и непосредственного участия в конфликте. В этом случае перед Европой встанет выбор: продолжать военные действия на Украине при меньшей поддержке американцев или же поспособствовать ускорению мирного урегулирования конфликта, подчеркнули в издании.В статье также отмечается, что опрос Европейского совета показал результаты, согласно которым все меньше европейцев поддерживают политику по затягиванию конфликта между Киевом и Москвой. Ранее Дональд Трамп уже упоминал, что в случае победы на выборах, которые пройдут в ноябре, он урегулирует российско-украинский конфликт за 24 часа. Джо Байден, экс-кандидат от Демократической партии, в воскресенье заявил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп неоднократно говорил, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

https://1prime.ru/20240722/tramp-850327147.html

сша

европа

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дональд трамп, сша, европа