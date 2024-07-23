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СМИ раскрыли, как Трамп помешает планам фон дер Ляйен по Украине - 23.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли, как Трамп помешает планам фон дер Ляйен по Украине
СМИ раскрыли, как Трамп помешает планам фон дер Ляйен по Украине - 23.07.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, как Трамп помешает планам фон дер Ляйен по Украине
В случае, если кандидат от Республиканской партии в президенты Дональд Трамп одержит победу на близящихся президентских выборах в США, а пост вице-президента... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T12:00+0300
2024-07-23T12:19+0300
дональд трамп
сша
европа
спецоперация на украине
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В случае, если кандидат от Республиканской партии в президенты Дональд Трамп одержит победу на близящихся президентских выборах в США, а пост вице-президента займет сенатор Джей-Ди Вэнс, представители европейской элиты во главе с Урсулой фон дер Ляйен будут вынуждены мирно разрешить конфликт между Россией и Украиной, сообщает американское новостное издание Responsible Statecraft.Доминирующая антироссийская тенденция в принятии ЕС политических решений может вскоре измениться, если республиканец Дональд Трамп и его вице-президент Вэнс придут к власти. Победа на близящихся президентских выборах в США приведет к сокращению присутствия американцев в Европе и непосредственного участия в конфликте. В этом случае перед Европой встанет выбор: продолжать военные действия на Украине при меньшей поддержке американцев или же поспособствовать ускорению мирного урегулирования конфликта, подчеркнули в издании.В статье также отмечается, что опрос Европейского совета показал результаты, согласно которым все меньше европейцев поддерживают политику по затягиванию конфликта между Киевом и Москвой. Ранее Дональд Трамп уже упоминал, что в случае победы на выборах, которые пройдут в ноябре, он урегулирует российско-украинский конфликт за 24 часа. Джо Байден, экс-кандидат от Демократической партии, в воскресенье заявил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп неоднократно говорил, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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сша
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дональд трамп, сша, европа
Дональд Трамп, США, ЕВРОПА, Спецоперация на Украине
12:00 23.07.2024 (обновлено: 12:19 23.07.2024)
 
СМИ раскрыли, как Трамп помешает планам фон дер Ляйен по Украине

RS: при Трампе ЕС смирится с переговорами по окончанию конфликта на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В случае, если кандидат от Республиканской партии в президенты Дональд Трамп одержит победу на близящихся президентских выборах в США, а пост вице-президента займет сенатор Джей-Ди Вэнс, представители европейской элиты во главе с Урсулой фон дер Ляйен будут вынуждены мирно разрешить конфликт между Россией и Украиной, сообщает американское новостное издание Responsible Statecraft.
Доминирующая антироссийская тенденция в принятии ЕС политических решений может вскоре измениться, если республиканец Дональд Трамп и его вице-президент Вэнс придут к власти. Победа на близящихся президентских выборах в США приведет к сокращению присутствия американцев в Европе и непосредственного участия в конфликте. В этом случае перед Европой встанет выбор: продолжать военные действия на Украине при меньшей поддержке американцев или же поспособствовать ускорению мирного урегулирования конфликта, подчеркнули в издании.
В статье также отмечается, что опрос Европейского совета показал результаты, согласно которым все меньше европейцев поддерживают политику по затягиванию конфликта между Киевом и Москвой.
Ранее Дональд Трамп уже упоминал, что в случае победы на выборах, которые пройдут в ноябре, он урегулирует российско-украинский конфликт за 24 часа. Джо Байден, экс-кандидат от Демократической партии, в воскресенье заявил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп неоднократно говорил, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Интернет-мем - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
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Спецоперация на УкраинеДональд ТрампСШАЕВРОПА
 
 
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