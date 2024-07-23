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В "Яндексе" рассказали, какие технологии сохранились после раздела компании

В "Яндексе" рассказали, какие технологии сохранились после раздела компании - 23.07.2024, ПРАЙМ

В "Яндексе" рассказали, какие технологии сохранились после раздела компании

"Яндекс" после закрытия сделки с нидерландской Yandex N.V. сохранил все технологии и продолжает их развивать, рассказал в интервью РИА Новости директор... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T06:44+0300

2024-07-23T06:44+0300

2024-07-23T06:45+0300

экономика

яндекс

технологии

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. "Яндекс" после закрытия сделки с нидерландской Yandex N.V. сохранил все технологии и продолжает их развивать, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Никаких изменений, которые могли бы повлиять на пользователей и партнеров, тоже нет. Были какие-то слухи, может быть, даже они сейчас витают, что какую-то часть продуктов или технологий от нас забирают. Это совсем не так. Мы сохранили все технологии, в том числе автономного транспорта, и продолжаем их развивать", - ответил Масюк на вопрос, что изменилось после раздела активов. Он добавил, что в компании сохранилась и "максимальная степень преемственности прежней команды, которая продолжает управлять "Яндексом". Нидерландская Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса "Яндекса" за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Позже компания сообщила, что Yandex N.V. закрыла сделку и полностью вышла из состава акционеров группы. В то же время в конце марта МКПАО "Яндекс" стало публичной компанией и подало заявление на получение листинга на Московской бирже. Компания зарегистрирована на территории специального административного района острова Октябрьский Калининградской области. Торги акциями компании на Мосбирже начнутся 24 июля под тикером YDEX. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00 мск.

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