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Захарова назвала транзит энергоресурсов "кнопкой манипуляции" для Киева

Захарова назвала транзит энергоресурсов "кнопкой манипуляции" для Киева - 23.07.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала транзит энергоресурсов "кнопкой манипуляции" для Киева

Киев для получения поощрения с Запада давно использует транзит энергоресурсов как "кнопку манипуляций", заявила официальный представитель МИД России Мария... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T12:40+0300

2024-07-23T12:40+0300

2024-07-23T12:40+0300

энергетика

мария захарова

запад

нефть

украина

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СЕНЕЖ, 23 июл - ПРАЙМ. Киев для получения поощрения с Запада давно использует транзит энергоресурсов как "кнопку манипуляций", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее украинская сторона заблокировала транзит через свою территорию российской нефти в Венгрию и Словакию, о чем сообщал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.Захарова, комментируя ситуацию, назвала транзит "кнопкой манипуляций" людьми, странами, народами для Киева. По ее словам, западные кураторы должны были остановить такой подход, а не поощрять его. "Это шло по нарастающей. Это была, к сожалению, стимулируемая Вашингтоном политика киевского режима, которая сейчас уже выросла в настоящий терроризм международного размера", - заключила дипломат.

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запад

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мария захарова, запад, нефть, украина