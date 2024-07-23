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Захарова назвала транзит энергоресурсов "кнопкой манипуляции" для Киева
Захарова назвала транзит энергоресурсов "кнопкой манипуляции" для Киева - 23.07.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала транзит энергоресурсов "кнопкой манипуляции" для Киева
Киев для получения поощрения с Запада давно использует транзит энергоресурсов как "кнопку манипуляций", заявила официальный представитель МИД России Мария... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T12:40+0300
2024-07-23T12:40+0300
2024-07-23T12:40+0300
энергетика
мария захарова
запад
нефть
украина
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СЕНЕЖ, 23 июл - ПРАЙМ. Киев для получения поощрения с Запада давно использует транзит энергоресурсов как "кнопку манипуляций", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее украинская сторона заблокировала транзит через свою территорию российской нефти в Венгрию и Словакию, о чем сообщал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.Захарова, комментируя ситуацию, назвала транзит "кнопкой манипуляций" людьми, странами, народами для Киева. По ее словам, западные кураторы должны были остановить такой подход, а не поощрять его. "Это шло по нарастающей. Это была, к сожалению, стимулируемая Вашингтоном политика киевского режима, которая сейчас уже выросла в настоящий терроризм международного размера", - заключила дипломат.
https://1prime.ru/20240723/oil-850349983.html
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мария захарова, запад, нефть, украина
Энергетика, Мария Захарова, ЗАПАД, Нефть, УКРАИНА
Захарова назвала транзит энергоресурсов "кнопкой манипуляции" для Киева
Захарова: транзит нефти стал "кнопкой манипуляции" для Киева при поощрении Запада
СЕНЕЖ, 23 июл - ПРАЙМ. Киев для получения поощрения с Запада давно использует транзит энергоресурсов как "кнопку манипуляций", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее украинская сторона заблокировала транзит через свою территорию российской нефти в Венгрию и Словакию, о чем сообщал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Захарова, комментируя ситуацию, назвала транзит "кнопкой манипуляций" людьми, странами, народами для Киева. По ее словам, западные кураторы должны были остановить такой подход, а не поощрять его.
"Это шло по нарастающей. Это была, к сожалению, стимулируемая Вашингтоном политика киевского режима, которая сейчас уже выросла в настоящий терроризм международного размера", - заключила дипломат.
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