https://1prime.ru/20240723/zapchasti-850371713.html

Стало известно, к каким китайским авто сложнее всего подобрать запчасти

Стало известно, к каким китайским авто сложнее всего подобрать запчасти - 23.07.2024, ПРАЙМ

Стало известно, к каким китайским авто сложнее всего подобрать запчасти

Наиболее сложным представляется подобрать запасные части к авто из Китая, которые можно редко встретить на российском рынке, заявил "Газете.Ru" технический... | 23.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-23T17:39+0300

2024-07-23T17:39+0300

2024-07-23T17:39+0300

экономика

авто

китайские авто

автозапчасти

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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Наиболее сложным представляется подобрать запасные части к авто из Китая, которые можно редко встретить на российском рынке, заявил "Газете.Ru" технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.По его словам, чем реже встречается марка и модель машины, тем сложнее покупка запчастей. "Среди таких машин — Avatr, Li, Zeekr, BYD. Как правило, редкие модели приобретаются с помощью механизма параллельного импорта. Цена может быть привлекательной, но люди не задумываются об их обслуживании и ремонте", — отметил эксперт.Родионов добавил, что владельцам таких авто приходится искать запчасти через специализированные форумы, при этом чем большее число посредников, тем более долгий срок ожидания.Он также рассказал, что с "расходниками" и ходовыми деталями ситуация на рынке еще неплохая, так как имеются взаимозаменяемые позиции и аналоги, но с более сложными позициями проблемы неизбежны.Эксперт добавил, что к проблемам также относится отсутствие каталогов автозапчастей и доступов к мануалам. Кроме того, китайские автопроизводители выпускают новые модели с такой скоростью, что через некоторое время, на предыдущие модели подбор запчастей становится очень сложным или невозможным.

https://1prime.ru/20240723/avto-850364601.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, автозапчасти