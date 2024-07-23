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Стало известно, к каким китайским авто сложнее всего подобрать запчасти
Стало известно, к каким китайским авто сложнее всего подобрать запчасти - 23.07.2024, ПРАЙМ
Стало известно, к каким китайским авто сложнее всего подобрать запчасти
Наиболее сложным представляется подобрать запасные части к авто из Китая, которые можно редко встретить на российском рынке, заявил "Газете.Ru" технический... | 23.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-23T17:39+0300
2024-07-23T17:39+0300
2024-07-23T17:39+0300
экономика
авто
китайские авто
автозапчасти
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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Наиболее сложным представляется подобрать запасные части к авто из Китая, которые можно редко встретить на российском рынке, заявил "Газете.Ru" технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.По его словам, чем реже встречается марка и модель машины, тем сложнее покупка запчастей. "Среди таких машин — Avatr, Li, Zeekr, BYD. Как правило, редкие модели приобретаются с помощью механизма параллельного импорта. Цена может быть привлекательной, но люди не задумываются об их обслуживании и ремонте", — отметил эксперт.Родионов добавил, что владельцам таких авто приходится искать запчасти через специализированные форумы, при этом чем большее число посредников, тем более долгий срок ожидания.Он также рассказал, что с "расходниками" и ходовыми деталями ситуация на рынке еще неплохая, так как имеются взаимозаменяемые позиции и аналоги, но с более сложными позициями проблемы неизбежны.Эксперт добавил, что к проблемам также относится отсутствие каталогов автозапчастей и доступов к мануалам. Кроме того, китайские автопроизводители выпускают новые модели с такой скоростью, что через некоторое время, на предыдущие модели подбор запчастей становится очень сложным или невозможным.
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авто, китайские авто, автозапчасти
Экономика, Авто, китайские авто, автозапчасти
Стало известно, к каким китайским авто сложнее всего подобрать запчасти
Fit Service: из китайских авто сложнее всего подобрать запчасти к Avatr и Zeekr
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ.
Наиболее сложным представляется подобрать запасные части к авто из Китая, которые можно редко встретить на российском рынке, заявил "Газете.Ru"
технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
По его словам, чем реже встречается марка и модель машины, тем сложнее покупка запчастей.
"Среди таких машин — Avatr, Li, Zeekr, BYD. Как правило, редкие модели приобретаются с помощью механизма параллельного импорта. Цена может быть привлекательной, но люди не задумываются об их обслуживании и ремонте", — отметил эксперт.
Родионов добавил, что владельцам таких авто приходится искать запчасти через специализированные форумы, при этом чем большее число посредников, тем более долгий срок ожидания.
Он также рассказал, что с "расходниками" и ходовыми деталями ситуация на рынке еще неплохая, так как имеются взаимозаменяемые позиции и аналоги, но с более сложными позициями проблемы неизбежны.
Эксперт добавил, что к проблемам также относится отсутствие каталогов автозапчастей и доступов к мануалам.
Кроме того, китайские автопроизводители выпускают новые модели с такой скоростью, что через некоторое время, на предыдущие модели подбор запчастей становится очень сложным или невозможным.
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