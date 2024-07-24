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Китайские инвесторы заинтересовались российским электромобилем "Атом"
Китайские инвесторы заинтересовались российским электромобилем "Атом" - 24.07.2024, ПРАЙМ
Китайские инвесторы заинтересовались российским электромобилем "Атом"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), международная корпорация XY Group и АО "Кама", реализующее проект производства российского электромобиля "Атом",... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T14:05+0300
2024-07-24T14:05+0300
2024-07-24T14:18+0300
рфпи
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), международная корпорация XY Group и АО "Кама", реализующее проект производства российского электромобиля "Атом", договорились о привлечении китайских инвесторов в проект, возможной локализации производства в Китае и создании совместного центра исследований разработок в этой стране, сообщил фонд.О намерении РФПИ осуществить инвестиции в "Атом" гендиректор фонда Кирилл Дмитриев заявил в мае 2024 года. Тогда же он сказал о планах по привлечению китайских партнеров в проект электромобиля. В июне РФПИ объявил об инвестициях в размере 2 миллиардов рублей."РФПИ, международная корпорация XY Group и АО "Кама" договорились о привлечении китайских инвесторов в проект российского электромобиля "Атом"… Партнерство предусматривает возможность продвижения электромобиля "Атом" на китайском рынке, поиск промышленных площадок и мощностей для локализации производства "Атома" в Харбине", - говорится в сообщении РФПИ.Фонд в мае текущего года открыл представительство в Харбине, одной из ключевых задач которого является промышленная кооперация и продвижение российских компаний на китайском рынке. "В рамках соглашения между РФПИ, XY Group и АО "Кама" планируется также создание совместного центра исследований и разработок в Китае", - пишет РФПИ.Разработка электромобиля "Атом" осуществляется на первой отечественной платформе для электромобилей при технологической поддержке ведущих игроков отечественной автомобильной и IT-индустрии. В проекте задействовано более 1 тысячи специалистов с опытом работы в крупнейших российских и международных компаниях. Отмечается, что на электромобиль получено уже более 105 тысяч предзаказов."Соглашение между РФПИ, XY Group и АО "Кама" соответствует сразу нескольким направлениям инвестиционной стратегии РФПИ. Прежде всего, локализация производства электромобиля "Атом" в Китае поддерживает выход российской компании на глобальный уровень, что для фонда как инвестора проекта является одним из ключевых приоритетов. Партнерство с XY Group также откроет дополнительные технологические возможности для проекта и в перспективе даст "Атому" доступ к крупнейшему мировому автомобильному рынку", - приводит фонд слова Дмитриева."Область электромобилей имеет высокую технологическую плотность и широкие перспективы на рынке. Компания АО "Кама" является разработчиком первой российской платформы для электромобилей и планирует запустить серийное производство электромобилей "Атом" в 2025 году. Китай и Россия обладают огромным пространством для совместного сотрудничества в этой области. XY Group готова работать с российской стороной для развития и создания лучшего будущего по индустрии электромобилей", - сказал исполнительный президент XY Group Сюэ Хайлун (его слова процитированы в сообщении).
https://1prime.ru/20240717/elektromobili-850215484.html
https://1prime.ru/20240719/avto-850265974.html
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рфпи, электромобили, китай, инвесторы
РФПИ, электромобили, КИТАЙ, инвесторы
Китайские инвесторы заинтересовались российским электромобилем "Атом"
РФПИ: электромобиль "Атом" получает китайских инвесторов
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), международная корпорация XY Group и АО "Кама", реализующее проект производства российского электромобиля "Атом", договорились о привлечении китайских инвесторов в проект, возможной локализации производства в Китае и создании совместного центра исследований разработок в этой стране, сообщил фонд.
О намерении РФПИ осуществить инвестиции в "Атом" гендиректор фонда Кирилл Дмитриев заявил в мае 2024 года. Тогда же он сказал о планах по привлечению китайских партнеров в проект электромобиля. В июне РФПИ объявил об инвестициях в размере 2 миллиардов рублей.
"РФПИ, международная корпорация XY Group и АО "Кама" договорились о привлечении китайских инвесторов в проект российского электромобиля "Атом"… Партнерство предусматривает возможность продвижения электромобиля "Атом" на китайском рынке, поиск промышленных площадок и мощностей для локализации производства "Атома" в Харбине", - говорится в сообщении РФПИ.
Фонд в мае текущего года открыл представительство в Харбине, одной из ключевых задач которого является промышленная кооперация и продвижение российских компаний на китайском рынке. "В рамках соглашения между РФПИ, XY Group и АО "Кама" планируется также создание совместного центра исследований и разработок в Китае", - пишет РФПИ.
Количество электромобилей в РФ за I полугодие выросло на 27%
Разработка электромобиля "Атом" осуществляется на первой отечественной платформе для электромобилей при технологической поддержке ведущих игроков отечественной автомобильной и IT-индустрии. В проекте задействовано более 1 тысячи специалистов с опытом работы в крупнейших российских и международных компаниях. Отмечается
, что на электромобиль получено уже более 105 тысяч предзаказов.
"Соглашение между РФПИ, XY Group и АО "Кама" соответствует сразу нескольким направлениям инвестиционной стратегии РФПИ. Прежде всего, локализация производства электромобиля "Атом" в Китае поддерживает выход российской компании на глобальный уровень, что для фонда как инвестора проекта является одним из ключевых приоритетов. Партнерство с XY Group также откроет дополнительные технологические возможности для проекта и в перспективе даст "Атому" доступ к крупнейшему мировому автомобильному рынку", - приводит фонд слова Дмитриева.
"Область электромобилей имеет высокую технологическую плотность и широкие перспективы на рынке. Компания АО "Кама" является разработчиком первой российской платформы для электромобилей и планирует запустить серийное производство электромобилей "Атом" в 2025 году. Китай и Россия обладают огромным пространством для совместного сотрудничества в этой области. XY Group готова работать с российской стороной для развития и создания лучшего будущего по индустрии электромобилей", - сказал исполнительный президент XY Group Сюэ Хайлун (его слова процитированы в сообщении).
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