Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США закупили у Китая легковых авто на исторически рекордную сумму - 24.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240724/avto-850381303.html
США закупили у Китая легковых авто на исторически рекордную сумму
США закупили у Китая легковых авто на исторически рекордную сумму - 24.07.2024, ПРАЙМ
США закупили у Китая легковых авто на исторически рекордную сумму
Китай в начале лета установил рекорд по поставкам легковых автомобилей в Соединенные Штаты, в июне продав таких транспортных средств этой стране на 401,7... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T05:52+0300
2024-07-24T05:52+0300
китай
сша
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_0:106:2201:1344_1920x0_80_0_0_fb54709bf7fa485ab0310c0208793bb9.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Китай в начале лета установил рекорд по поставкам легковых автомобилей в Соединенные Штаты, в июне продав таких транспортных средств этой стране на 401,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Это стало максимальным значением за всю историю взаимной торговли двух стран. По сравнению с январем китайский экспорт легковушек в США вырос сразу втрое, а по сравнению с предшествующим месяцем прибавил 17%. Это происходит на фоне роста опасений местных автокомпаний по поводу своей дальнейшей судьбы: недавно там ввели заградительные пошлины на китайские электромобили, а кандидат в президенты США Дональд Трамп грозился в случае победы ввести их уже на все китайские машины. Всего в июне Поднебесная продала за рубеж легкового транспорта на 6,705 миллиарда долларов, что стало минимальным значением с февраля, а за месяц экспорт в денежном выражении просел на 18%. Большая часть поставок традиционно пришлась на Россию - пятая часть всех отгрузок. Причем за месяц ее доля выросла на 3,6 процентного пункта. Также в пятерку крупнейших покупателей легковых авто у Китая по итогам июня вошли Бельгия (7% экспорта), США и ОАЭ (по 6%), а также Мексика (5%).
https://1prime.ru/20240625/kitay-849459949.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_134:0:2065:1448_1920x0_80_0_0_2924213586be3bee0966e2edc0856d98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, сша, авто
КИТАЙ, США, Авто
05:52 24.07.2024
 
США закупили у Китая легковых авто на исторически рекордную сумму

США в июне закупили у Китая легковых автомобилей на исторически рекордную сумму

© Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкКитайский автомобиль Haval
Китайский автомобиль Haval
© Пресс-служба губернатора Тульской области
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Китай в начале лета установил рекорд по поставкам легковых автомобилей в Соединенные Штаты, в июне продав таких транспортных средств этой стране на 401,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Это стало максимальным значением за всю историю взаимной торговли двух стран. По сравнению с январем китайский экспорт легковушек в США вырос сразу втрое, а по сравнению с предшествующим месяцем прибавил 17%. Это происходит на фоне роста опасений местных автокомпаний по поводу своей дальнейшей судьбы: недавно там ввели заградительные пошлины на китайские электромобили, а кандидат в президенты США Дональд Трамп грозился в случае победы ввести их уже на все китайские машины.
Всего в июне Поднебесная продала за рубеж легкового транспорта на 6,705 миллиарда долларов, что стало минимальным значением с февраля, а за месяц экспорт в денежном выражении просел на 18%.
Большая часть поставок традиционно пришлась на Россию - пятая часть всех отгрузок. Причем за месяц ее доля выросла на 3,6 процентного пункта. Также в пятерку крупнейших покупателей легковых авто у Китая по итогам июня вошли Бельгия (7% экспорта), США и ОАЭ (по 6%), а также Мексика (5%).
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
Китай в мае продал России легковых авто на рекордную сумму
25 июня, 06:03
 
КИТАЙСШААвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала