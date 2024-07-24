https://1prime.ru/20240724/avto-850381303.html
США закупили у Китая легковых авто на исторически рекордную сумму
США закупили у Китая легковых авто на исторически рекордную сумму - 24.07.2024, ПРАЙМ
США закупили у Китая легковых авто на исторически рекордную сумму
Китай в начале лета установил рекорд по поставкам легковых автомобилей в Соединенные Штаты, в июне продав таких транспортных средств этой стране на 401,7... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T05:52+0300
2024-07-24T05:52+0300
2024-07-24T05:52+0300
китай
сша
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_0:106:2201:1344_1920x0_80_0_0_fb54709bf7fa485ab0310c0208793bb9.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Китай в начале лета установил рекорд по поставкам легковых автомобилей в Соединенные Штаты, в июне продав таких транспортных средств этой стране на 401,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Это стало максимальным значением за всю историю взаимной торговли двух стран. По сравнению с январем китайский экспорт легковушек в США вырос сразу втрое, а по сравнению с предшествующим месяцем прибавил 17%. Это происходит на фоне роста опасений местных автокомпаний по поводу своей дальнейшей судьбы: недавно там ввели заградительные пошлины на китайские электромобили, а кандидат в президенты США Дональд Трамп грозился в случае победы ввести их уже на все китайские машины. Всего в июне Поднебесная продала за рубеж легкового транспорта на 6,705 миллиарда долларов, что стало минимальным значением с февраля, а за месяц экспорт в денежном выражении просел на 18%. Большая часть поставок традиционно пришлась на Россию - пятая часть всех отгрузок. Причем за месяц ее доля выросла на 3,6 процентного пункта. Также в пятерку крупнейших покупателей легковых авто у Китая по итогам июня вошли Бельгия (7% экспорта), США и ОАЭ (по 6%), а также Мексика (5%).
https://1prime.ru/20240625/kitay-849459949.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_134:0:2065:1448_1920x0_80_0_0_2924213586be3bee0966e2edc0856d98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, авто
США закупили у Китая легковых авто на исторически рекордную сумму
США в июне закупили у Китая легковых автомобилей на исторически рекордную сумму
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Китай в начале лета установил рекорд по поставкам легковых автомобилей в Соединенные Штаты, в июне продав таких транспортных средств этой стране на 401,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Это стало максимальным значением за всю историю взаимной торговли двух стран. По сравнению с январем китайский экспорт легковушек в США вырос сразу втрое, а по сравнению с предшествующим месяцем прибавил 17%. Это происходит на фоне роста опасений местных автокомпаний по поводу своей дальнейшей судьбы: недавно там ввели заградительные пошлины на китайские электромобили, а кандидат в президенты США Дональд Трамп грозился в случае победы ввести их уже на все китайские машины.
Всего в июне Поднебесная продала за рубеж легкового транспорта на 6,705 миллиарда долларов, что стало минимальным значением с февраля, а за месяц экспорт в денежном выражении просел на 18%.
Большая часть поставок традиционно пришлась на Россию - пятая часть всех отгрузок. Причем за месяц ее доля выросла на 3,6 процентного пункта. Также в пятерку крупнейших покупателей легковых авто у Китая по итогам июня вошли Бельгия (7% экспорта), США и ОАЭ (по 6%), а также Мексика (5%).
Китай в мае продал России легковых авто на рекордную сумму