https://1prime.ru/20240724/avto-850381303.html

США закупили у Китая легковых авто на исторически рекордную сумму

США закупили у Китая легковых авто на исторически рекордную сумму - 24.07.2024, ПРАЙМ

США закупили у Китая легковых авто на исторически рекордную сумму

Китай в начале лета установил рекорд по поставкам легковых автомобилей в Соединенные Штаты, в июне продав таких транспортных средств этой стране на 401,7... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T05:52+0300

2024-07-24T05:52+0300

2024-07-24T05:52+0300

китай

сша

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_0:106:2201:1344_1920x0_80_0_0_fb54709bf7fa485ab0310c0208793bb9.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Китай в начале лета установил рекорд по поставкам легковых автомобилей в Соединенные Штаты, в июне продав таких транспортных средств этой стране на 401,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Это стало максимальным значением за всю историю взаимной торговли двух стран. По сравнению с январем китайский экспорт легковушек в США вырос сразу втрое, а по сравнению с предшествующим месяцем прибавил 17%. Это происходит на фоне роста опасений местных автокомпаний по поводу своей дальнейшей судьбы: недавно там ввели заградительные пошлины на китайские электромобили, а кандидат в президенты США Дональд Трамп грозился в случае победы ввести их уже на все китайские машины. Всего в июне Поднебесная продала за рубеж легкового транспорта на 6,705 миллиарда долларов, что стало минимальным значением с февраля, а за месяц экспорт в денежном выражении просел на 18%. Большая часть поставок традиционно пришлась на Россию - пятая часть всех отгрузок. Причем за месяц ее доля выросла на 3,6 процентного пункта. Также в пятерку крупнейших покупателей легковых авто у Китая по итогам июня вошли Бельгия (7% экспорта), США и ОАЭ (по 6%), а также Мексика (5%).

https://1prime.ru/20240625/kitay-849459949.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, сша, авто