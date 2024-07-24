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Производство легковых авто в России выросло за полгода на 62,2 процента
Производство легковых авто в России выросло за полгода на 62,2 процента - 24.07.2024, ПРАЙМ
Производство легковых авто в России выросло за полгода на 62,2 процента
Производство легковых автомобилей в России по итогам первого полугодия выросло на 62,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 330 тысяч... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T19:36+0300
2024-07-24T19:36+0300
2024-07-24T19:37+0300
экономика
авто
россия
производство автомобилей
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России по итогам первого полугодия выросло на 62,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 330 тысяч единиц, следует из данных Росстата. Кроме того, в июне оно выросло на 45,9% по сравнению с июнем прошлого года, а к маю текущего года рост составил 45,6%. Абсолютных цифр за месяц Росстат не приводит. Производство грузовиков за январь-июнь составило 90,9 тысячи штук, что на 21,1% выше показателя первого полугодия прошлого года. Выпуск автобусов массой до пяти тонн за отчетный период вырос на 7% - до 10,1 тысячи штук. Массой более пяти тонн - увеличился на 18,9%, до 7,5 тысяч штук. Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 110 тысяч штук, что на 10,9% больше по сравнению с результатами января-июня прошлого года.
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авто, россия, производство автомобилей
Экономика, Авто, РОССИЯ, производство автомобилей
Производство легковых авто в России выросло за полгода на 62,2 процента
Росстат: производство легковых автомобилей в РФ в I полугодии выросло на 62,2%
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России по итогам первого полугодия выросло на 62,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 330 тысяч единиц, следует из данных Росстата.
Кроме того, в июне оно выросло на 45,9% по сравнению с июнем прошлого года, а к маю текущего года рост составил 45,6%. Абсолютных цифр за месяц Росстат не приводит.
Производство грузовиков за январь-июнь составило 90,9 тысячи штук, что на 21,1% выше показателя первого полугодия прошлого года.
Выпуск автобусов массой до пяти тонн за отчетный период вырос на 7% - до 10,1 тысячи штук. Массой более пяти тонн - увеличился на 18,9%, до 7,5 тысяч штук.
Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 110 тысяч штук, что на 10,9% больше по сравнению с результатами января-июня прошлого года.
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