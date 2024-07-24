https://1prime.ru/20240724/bayden-850385473.html

Не просто насморк. В США раскрыли странные подробности о болезни Байдена

Не просто насморк. В США раскрыли странные подробности о болезни Байдена - 24.07.2024, ПРАЙМ

Не просто насморк. В США раскрыли странные подробности о болезни Байдена

Во время предвыборной кампании экс-кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена в Лас-Вегасе ему потребовалась неотложная помощь. Команда... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T10:14+0300

2024-07-24T10:14+0300

2024-07-24T10:33+0300

джо байден

сша

выборы в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83508/29/835082953_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8dcbfbe4389e04f498dbaee02d829f64.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Во время предвыборной кампании экс-кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена в Лас-Вегасе ему потребовалась неотложная помощь. Команда действующего президента экстренно вывезла его из города, сославшись на COVID-19, однако в деле есть несостыковки, сообщает издание The Dossier.На прошлой неделе Джо Байден начал свою предвыборную поездку в Лас-Вегас, в ходе которой он успел выступить с программной речью на Национальном съезде NAACP в отеле Mandalay Bay. В среду у кандидата было запланировано выступление на ежегодной конференции UnidosUS в MGM Grand, однако в последний момент все пошло не по плану.Американский президент так и не появился перед зрителями ни на конференции, ни на других мероприятиях. Как выяснилось позже, Байден экстренно покинул город в связи с положительным тестом на COVID-19. Напомним, что именно после этого инцидента экс-кандидат снялся с выборов и поддержал действующего вице-президента Камалу Харрис в качестве нового кандидата от Демократической партии. СМИ сообщают, что Байден покинул город на самолете, однако с момента вылета президента до вчерашнего дня не появлялось никаких фотографий президента. Во вторник, 23 июля, Джо Байден все же попал в объективы журналистов. Издание собрало показания сотрудников полиции, которые были задействованы в сопровождении демократа в аэропорт.По словам сотрудников, тот день был очень хаотичным, а команде кандидата пришлось столкнуться с незапланированными трудностями. Ряд сотрудников правоохранительных органов получили по зашифрованным каналам информацию о том, что президенту требуется неотложная медицинская помощь. Такой сигнал, считает издание, не может быть связан с простым насморком и недомоганием. Охрана президента запросила помощь дополнительного числа сотрудников в обеспечении безопасности и ускорении передвижения кандидата. Изначально Байдена должны были доставить в Университетский медицинский центр (UMC). Издание также выяснило, что центр был заранее переведен в режим ожидания в связи с возможным ухудшением состояния президента. Как становится понятно, команда Байдена вновь в последний момент изменила планы и эвакуировала президента на самолете. Причины такого решения не сообщаются. Опрошенные источники уверены, что простой положительный тест на COVID-19 не мог спровоцировать такой масштабной операции.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240723/bayden-850378552.html

https://1prime.ru/20240724/kongress-850380897.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джо байден, сша, выборы в сша