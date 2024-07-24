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"Остатки власти исчезают". Байдена уже списали со счетов как "хромую утку" - 24.07.2024, ПРАЙМ
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"Остатки власти исчезают". Байдена уже списали со счетов как "хромую утку"
"Остатки власти исчезают". Байдена уже списали со счетов как "хромую утку" - 24.07.2024, ПРАЙМ
"Остатки власти исчезают". Байдена уже списали со счетов как "хромую утку"
Джо Байден превратился в "хромую утку", а его противники стали только смелее после объявления о выходе экс-кандидата из предвыборной гонки за пост президента... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T17:25+0300
2024-07-24T17:39+0300
политика
сша
джо байден
выборы в сша
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Джо Байден превратился в "хромую утку", а его противники стали только смелее после объявления о выходе экс-кандидата из предвыборной гонки за пост президента США. Оставшиеся 6 месяцев его президентского срока будут преобладать неосуществленные планы, а не прорывные моменты, пишет NYT.После объявления об остановке предвыборной кампании действующего американского президента Джо Байдена риторика в Белом доме изменилась. Теперь все внимание сосредоточено на потенциальных преемниках, которые либо продолжат дело президента, либо разрушат все, что он успел сделать за срок своих полномочий, отмечает источник. Президент же, не баллотирующийся на второй срок, остается в стороне и практически не может повлиять на постепенную утрату своей власти."Подумайте, насколько должен быть разочарован президент Байден, — объясняет сопредседатель программы "Изустная история президента" при Центре Миллера Виргинского университета Барбара Перри. — Он был вынужден выйти из гонки со своим кровным врагом, которой явно наслаждался. Он чувствует, что стареет и должен уйти из профессии, которой посвятил всю свою сознательную жизнь. И он знает, что те остатки власти, которые у него еще были, сегодня просто исчезают, поскольку он отказывается от участия в кампании 2024 года".Тем не менее, Байден не намерен бездействовать. "У меня осталось шесть месяцев президентского срока, и я полон решимости сделать как можно больше, как во внешней, так и во внутренней политике", — заявил он. Среди главных тем, которые политик намерен рассмотреть, следующие: инициативы по контролю насилия с применением оружия, программы расширения ухода за детьми и недееспособными, сдерживание глобального потепления и другие.Особое место глава США выделяет посредничеству между Израилем и ХАМАС, направленному на прекращение огня в секторе Газа. На внешней политике, однако, статус "хромой утки" отражается не меньше, чем на внутренней, признает автор статьи. Главы других государств тоже не спешат заключать договоры с покидающим свой пост президентом, надеясь добиться лучших условий от нового представителя Белого дома.Прекращение огня в Газе - не конечный результат, к которому стремится политик. За следующие 6 месяцев он хочет совершить серьезную перегруппировку на Ближнем Востоке, в рамках которой Саудовская Аравия согласится признать Израиль в обмен на создание палестинского государства, а также заключит с США ряд крупных соглашений в сфере безопасности и ядерного вооружения.Возможность реализации этих амбициозных планов теперь напрямую зависит от исхода выборов президента США, которые состоятся уже в ноябре этого года, а также политического курса нового главы государства.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240724/kongress-850380897.html
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сша, джо байден, выборы в сша
Политика, США, Джо Байден, выборы в США
17:25 24.07.2024 (обновлено: 17:39 24.07.2024)
 
"Остатки власти исчезают". Байдена уже списали со счетов как "хромую утку"

NYT: Байден стал "хромой уткой" и потерял остатки власти

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дж. Байден
Президент США Дж. Байден - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Джо Байден превратился в "хромую утку", а его противники стали только смелее после объявления о выходе экс-кандидата из предвыборной гонки за пост президента США. Оставшиеся 6 месяцев его президентского срока будут преобладать неосуществленные планы, а не прорывные моменты, пишет NYT.
После объявления об остановке предвыборной кампании действующего американского президента Джо Байдена риторика в Белом доме изменилась. Теперь все внимание сосредоточено на потенциальных преемниках, которые либо продолжат дело президента, либо разрушат все, что он успел сделать за срок своих полномочий, отмечает источник. Президент же, не баллотирующийся на второй срок, остается в стороне и практически не может повлиять на постепенную утрату своей власти.
"Подумайте, насколько должен быть разочарован президент Байден, — объясняет сопредседатель программы "Изустная история президента" при Центре Миллера Виргинского университета Барбара Перри. — Он был вынужден выйти из гонки со своим кровным врагом, которой явно наслаждался. Он чувствует, что стареет и должен уйти из профессии, которой посвятил всю свою сознательную жизнь. И он знает, что те остатки власти, которые у него еще были, сегодня просто исчезают, поскольку он отказывается от участия в кампании 2024 года".
Тем не менее, Байден не намерен бездействовать. "У меня осталось шесть месяцев президентского срока, и я полон решимости сделать как можно больше, как во внешней, так и во внутренней политике", — заявил он. Среди главных тем, которые политик намерен рассмотреть, следующие: инициативы по контролю насилия с применением оружия, программы расширения ухода за детьми и недееспособными, сдерживание глобального потепления и другие.
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Особое место глава США выделяет посредничеству между Израилем и ХАМАС, направленному на прекращение огня в секторе Газа. На внешней политике, однако, статус "хромой утки" отражается не меньше, чем на внутренней, признает автор статьи. Главы других государств тоже не спешат заключать договоры с покидающим свой пост президентом, надеясь добиться лучших условий от нового представителя Белого дома.
Прекращение огня в Газе - не конечный результат, к которому стремится политик. За следующие 6 месяцев он хочет совершить серьезную перегруппировку на Ближнем Востоке, в рамках которой Саудовская Аравия согласится признать Израиль в обмен на создание палестинского государства, а также заключит с США ряд крупных соглашений в сфере безопасности и ядерного вооружения.
Возможность реализации этих амбициозных планов теперь напрямую зависит от исхода выборов президента США, которые состоятся уже в ноябре этого года, а также политического курса нового главы государства.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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