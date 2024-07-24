https://1prime.ru/20240724/bolgariya-850394854.html

Сийярто рассказал о предложении Болгарии по транзиту российской нефти

Сийярто рассказал о предложении Болгарии по транзиту российской нефти - 24.07.2024, ПРАЙМ

Сийярто рассказал о предложении Болгарии по транзиту российской нефти

Болгария предложила Венгрии помочь разрешить ситуацию с транзитом российской нефти, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T13:46+0300

2024-07-24T13:46+0300

2024-07-24T13:47+0300

энергетика

петер сийярто

болгария

венгрия

нефть

транзит российской нефти

https://cdnn.1prime.ru/img/84228/41/842284144_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_15b5bca856bd3ae7a21679bd459fc312.jpg

БУДАПЕШТ, 24 июл - ПРАЙМ. Болгария предложила Венгрии помочь разрешить ситуацию с транзитом российской нефти, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Ранее украинская сторона прекратила транзит "черного золота" из России, что вызвало недавольство Братиславы и Будапешта. Страны запустили в ЕК консультации.Сийярто ранее обещал, что при отсутствии результата Венгрия начнет юридический процесс в арбитражном суде."(Болгарский) коллега предложил свою помощь в решении трудностей, вызванных украинским запретом на транзит нефти", - отметил министр в соцсетях.

https://1prime.ru/20240724/siyyarto-850390386.html

болгария

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

петер сийярто, болгария, венгрия, нефть, транзит российской нефти