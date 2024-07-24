https://1prime.ru/20240724/bolgariya-850394854.html
Сийярто рассказал о предложении Болгарии по транзиту российской нефти
Сийярто рассказал о предложении Болгарии по транзиту российской нефти - 24.07.2024, ПРАЙМ
Сийярто рассказал о предложении Болгарии по транзиту российской нефти
Болгария предложила Венгрии помочь разрешить ситуацию с транзитом российской нефти, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T13:46+0300
2024-07-24T13:46+0300
2024-07-24T13:47+0300
энергетика
петер сийярто
болгария
венгрия
нефть
транзит российской нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/41/842284144_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_15b5bca856bd3ae7a21679bd459fc312.jpg
БУДАПЕШТ, 24 июл - ПРАЙМ. Болгария предложила Венгрии помочь разрешить ситуацию с транзитом российской нефти, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Ранее украинская сторона прекратила транзит "черного золота" из России, что вызвало недавольство Братиславы и Будапешта. Страны запустили в ЕК консультации.Сийярто ранее обещал, что при отсутствии результата Венгрия начнет юридический процесс в арбитражном суде."(Болгарский) коллега предложил свою помощь в решении трудностей, вызванных украинским запретом на транзит нефти", - отметил министр в соцсетях.
https://1prime.ru/20240724/siyyarto-850390386.html
болгария
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/41/842284144_0:0:2395:1796_1920x0_80_0_0_330f718b95e106b3814d5fcb9bd99f19.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петер сийярто, болгария, венгрия, нефть, транзит российской нефти
Энергетика, Петер Сийярто, БОЛГАРИЯ, ВЕНГРИЯ, Нефть, транзит российской нефти
Сийярто рассказал о предложении Болгарии по транзиту российской нефти
Сийярто: Болгария предложила Венгрии помощь с остановкой Киевом транзита нефти
БУДАПЕШТ, 24 июл - ПРАЙМ. Болгария предложила Венгрии помочь разрешить ситуацию с транзитом российской нефти, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Ранее украинская сторона прекратила транзит "черного золота" из России, что вызвало недавольство Братиславы и Будапешта. Страны запустили в ЕК консультации.
Сийярто ранее обещал, что при отсутствии результата Венгрия начнет юридический процесс в арбитражном суде.
"(Болгарский) коллега предложил свою помощь в решении трудностей, вызванных украинским запретом на транзит нефти", - отметил министр в соцсетях.
Альтернатив "Дружбе" нет, заявил Сийярто