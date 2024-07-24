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Сийярто рассказал о предложении Болгарии по транзиту российской нефти - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240724/bolgariya-850394854.html
Сийярто рассказал о предложении Болгарии по транзиту российской нефти
Сийярто рассказал о предложении Болгарии по транзиту российской нефти - 24.07.2024, ПРАЙМ
Сийярто рассказал о предложении Болгарии по транзиту российской нефти
Болгария предложила Венгрии помочь разрешить ситуацию с транзитом российской нефти, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T13:46+0300
2024-07-24T13:47+0300
энергетика
петер сийярто
болгария
венгрия
нефть
транзит российской нефти
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БУДАПЕШТ, 24 июл - ПРАЙМ. Болгария предложила Венгрии помочь разрешить ситуацию с транзитом российской нефти, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Ранее украинская сторона прекратила транзит "черного золота" из России, что вызвало недавольство Братиславы и Будапешта. Страны запустили в ЕК консультации.Сийярто ранее обещал, что при отсутствии результата Венгрия начнет юридический процесс в арбитражном суде."(Болгарский) коллега предложил свою помощь в решении трудностей, вызванных украинским запретом на транзит нефти", - отметил министр в соцсетях.
https://1prime.ru/20240724/siyyarto-850390386.html
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петер сийярто, болгария, венгрия, нефть, транзит российской нефти
Энергетика, Петер Сийярто, БОЛГАРИЯ, ВЕНГРИЯ, Нефть, транзит российской нефти
13:46 24.07.2024 (обновлено: 13:47 24.07.2024)
 
Сийярто рассказал о предложении Болгарии по транзиту российской нефти

Сийярто: Болгария предложила Венгрии помощь с остановкой Киевом транзита нефти

© Фото : Unsplash/Mihail DimitrovПловдив, Болгария
Пловдив, Болгария - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© Фото : Unsplash/Mihail Dimitrov
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БУДАПЕШТ, 24 июл - ПРАЙМ. Болгария предложила Венгрии помочь разрешить ситуацию с транзитом российской нефти, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Ранее украинская сторона прекратила транзит "черного золота" из России, что вызвало недавольство Братиславы и Будапешта. Страны запустили в ЕК консультации.
Сийярто ранее обещал, что при отсутствии результата Венгрия начнет юридический процесс в арбитражном суде.
"(Болгарский) коллега предложил свою помощь в решении трудностей, вызванных украинским запретом на транзит нефти", - отметил министр в соцсетях.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Альтернатив "Дружбе" нет, заявил Сийярто
11:57
 
ЭнергетикаПетер СийяртоБОЛГАРИЯВЕНГРИЯНефтьтранзит российской нефти
 
 
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