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Россия превысила объемы добычи в рамках ОПЕК+, сообщили в Минэнерго
Россия превысила объемы добычи в рамках ОПЕК+, сообщили в Минэнерго - 24.07.2024, ПРАЙМ
Россия превысила объемы добычи в рамках ОПЕК+, сообщили в Минэнерго
РОССИЯ В ИЮНЕ ПРЕВЫСИЛА ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ В РАМКАХ ОПЕК+, НО УРОВЕНЬ ДОБЫЧИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СНИЖАЛСЯ, НАЧИНАЯ С АПРЕЛЯ - МИНЭНЕРГО РФ | 24.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. РОССИЯ В ИЮНЕ ПРЕВЫСИЛА ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ В РАМКАХ ОПЕК+, НО УРОВЕНЬ ДОБЫЧИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СНИЖАЛСЯ, НАЧИНАЯ С АПРЕЛЯ - МИНЭНЕРГО РФРОССИЯ НАПРАВИЛА ОБНОВЛЕННЫЙ ГРАФИК КОМПЕНСАЦИЙ ДОБЫЧИ, ПРЕВЫСИВШЕЙ ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ, В СЕКРЕТАРИАТ ОПЕКРФ БУДЕТ КОМПЕНСИРОВАТЬ ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО НЕФТИ В РАМКАХ ОПЕК+ ВТОРОГО КВАРТАЛА В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ 2024 Г И В МАРТЕ-СЕНТЯБРЕ 2025 Г - МИНЭНЕРГО РФРОССИЯ СОХРАНЯЕТ ПОЛНУЮ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ СОГЛАШЕНИЮ ОПЕК+, ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНИТ ТРЕБОВАНИЯ ПО СДЕЛКЕ В ИЮЛЕ - МИНЭНЕРГО РФ
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Россия превысила объемы добычи в рамках ОПЕК+, сообщили в Минэнерго
Минэнерго: Россия в июне превысила объемы добычи в рамках ОПЕК+
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. РОССИЯ В ИЮНЕ ПРЕВЫСИЛА ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ В РАМКАХ ОПЕК+, НО УРОВЕНЬ ДОБЫЧИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СНИЖАЛСЯ, НАЧИНАЯ С АПРЕЛЯ - МИНЭНЕРГО РФ
РОССИЯ НАПРАВИЛА ОБНОВЛЕННЫЙ ГРАФИК КОМПЕНСАЦИЙ ДОБЫЧИ, ПРЕВЫСИВШЕЙ ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ, В СЕКРЕТАРИАТ ОПЕК
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