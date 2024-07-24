https://1prime.ru/20240724/drony-850386499.html

Несколько дронов заметили в Румынии у границы с Украиной, пишет СМИ

Несколько дронов заметили в Румынии у границы с Украиной, пишет СМИ - 24.07.2024, ПРАЙМ

Несколько дронов заметили в Румынии у границы с Украиной, пишет СМИ

На востоке Румынии заметили несколько дронов, которые приближаются к границе с Украиной, на номер экстренной службы поступило десять звонков из-за звука... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T10:37+0300

2024-07-24T10:37+0300

2024-07-24T10:37+0300

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КИШИНЕВ, 24 июл – ПРАЙМ. На востоке Румынии заметили несколько дронов, которые приближаются к границе с Украиной, на номер экстренной службы поступило десять звонков из-за звука взрывов, сообщает портал News."В ночь со вторника на среду власти опубликовали сообщение о тревоге на севере уезда Тулча после того, как было замечено несколько дронов, приближающихся к границе. Зарегистрировано 10 звонков на номер "112" из-за звука взрывов", - отмечается в сообщении. Румынские структуры, выполняющие роль обороны и наблюдения за границами, около 2:10 (совпадает с мск) заметили дроны, приближающихся к северному району уезда Тулча. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупредил местных жителей о возможности падения объектов на территорию недалеко от границы с Украиной. Как отмечается, большая часть звонков поступила из муниципалитета Тулчи, и они сигнализировали о звуках взрывов.Минобороны Румынии сообщало ранее, что на территории страны находили обломки дронов, аналогичных тем, которые использует Россия. Информацию передали союзникам Румынии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что у альянса нет данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с беспилотниками. МИД Румынии неоднократно передавал посольству России в Бухаресте ноту протеста, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства. В российском МИД заявили, что у румынских властей нет доказательств того, что обнаруженные обломки принадлежат России. В ведомстве добавили, что Москва рассматривает демарш Бухареста как очередное проявление концепции "хайли лайкли", когда аудиторию пытаются убедить в чем-либо, не предоставляя фактов. В последние годы Россия также заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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