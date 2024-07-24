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Названы автомобили, которые невозможно продать в России - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Названы автомобили, которые невозможно продать в России
Названы автомобили, которые невозможно продать в России - 24.07.2024, ПРАЙМ
Названы автомобили, которые невозможно продать в России
Автомобили некоторых марок крайне сложно продаются на российском рынке. В "проблемный" список, составленный аналитиками "Авто.ру Бизнес", попали бренды Evolute, | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T13:50+0300
2024-07-24T13:50+0300
авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
подержанные автомобили
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Автомобили некоторых марок крайне сложно продаются на российском рынке. В "проблемный" список, составленный аналитиками "Авто.ру Бизнес", попали бренды Evolute, Forthing и Toyota. Так, на реализацию Evolute i-Joy уходит в среднем 158 дней. Чуть меньше потребуется для продажи Forthing Yacht. А Toyota Avalon ждет своего покупателя 148 дней. В категории подержанных авто дольше всего приходится искать желающих приобрести Toyota Alphard — на это уходит почти 12 недель. Genesis GV80 и RAM 1500 висят в объявлениях по два с половиной месяца. Напротив, быстрее всего продаются новые внедорожники премиум- и бизнес-класса. В категории с пробегом самая популярная - Mazda 6 GG.Ранее "АвтоВАЗ" и его специализированный банк - "Авто Финанс Банк" - запустили маркетплейс по продаже подержанных машин с опцией оформления кредита и страховки. Все предложенные ТС пройдут техпроверку и предпродажную подготовку, после чего получают один год продленной гарантии от страхового партнера.
https://1prime.ru/20240723/avtovaz-850360595.html
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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, подержанные автомобили
Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, подержанные автомобили
13:50 24.07.2024
 
Названы автомобили, которые невозможно продать в России

"Авто.ру Бизнес": дольше всего в РФ продаются Evolute i-Joy и Forthing Yacht

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Презентация экологичных автомобилей завода Evolute
Выставка Россия. Презентация экологичных автомобилей завода Evolute
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Автомобили некоторых марок крайне сложно продаются на российском рынке. В "проблемный" список, составленный аналитиками "Авто.ру Бизнес", попали бренды Evolute, Forthing и Toyota.
Так, на реализацию Evolute i-Joy уходит в среднем 158 дней. Чуть меньше потребуется для продажи Forthing Yacht. А Toyota Avalon ждет своего покупателя 148 дней. В категории подержанных авто дольше всего приходится искать желающих приобрести Toyota Alphard — на это уходит почти 12 недель. Genesis GV80 и RAM 1500 висят в объявлениях по два с половиной месяца.
Напротив, быстрее всего продаются новые внедорожники премиум- и бизнес-класса. В категории с пробегом самая популярная - Mazda 6 GG.
Ранее "АвтоВАЗ" и его специализированный банк - "Авто Финанс Банк" - запустили маркетплейс по продаже подержанных машин с опцией оформления кредита и страховки. Все предложенные ТС пройдут техпроверку и предпродажную подготовку, после чего получают один год продленной гарантии от страхового партнера.
Международная промышленная выставка Иннопром в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
В России появился маркетплейс по продаже проверенных авто с пробегом
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Автоспрос на легковые автоподержанные автоподержанные автомобили
 
 
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