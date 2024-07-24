https://1prime.ru/20240724/evolute-850395122.html
Названы автомобили, которые невозможно продать в России
Названы автомобили, которые невозможно продать в России - 24.07.2024, ПРАЙМ
Названы автомобили, которые невозможно продать в России
Автомобили некоторых марок крайне сложно продаются на российском рынке. В "проблемный" список, составленный аналитиками "Авто.ру Бизнес", попали бренды Evolute, | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T13:50+0300
2024-07-24T13:50+0300
2024-07-24T13:50+0300
авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
подержанные автомобили
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849903688_0:222:3073:1950_1920x0_80_0_0_71a43216c9f8815809a3326bb02ec619.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Автомобили некоторых марок крайне сложно продаются на российском рынке. В "проблемный" список, составленный аналитиками "Авто.ру Бизнес", попали бренды Evolute, Forthing и Toyota. Так, на реализацию Evolute i-Joy уходит в среднем 158 дней. Чуть меньше потребуется для продажи Forthing Yacht. А Toyota Avalon ждет своего покупателя 148 дней. В категории подержанных авто дольше всего приходится искать желающих приобрести Toyota Alphard — на это уходит почти 12 недель. Genesis GV80 и RAM 1500 висят в объявлениях по два с половиной месяца. Напротив, быстрее всего продаются новые внедорожники премиум- и бизнес-класса. В категории с пробегом самая популярная - Mazda 6 GG.Ранее "АвтоВАЗ" и его специализированный банк - "Авто Финанс Банк" - запустили маркетплейс по продаже подержанных машин с опцией оформления кредита и страховки. Все предложенные ТС пройдут техпроверку и предпродажную подготовку, после чего получают один год продленной гарантии от страхового партнера.
https://1prime.ru/20240723/avtovaz-850360595.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849903688_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_b239ad4b6de845e8b973d058f706d0d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, подержанные автомобили
Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, подержанные автомобили
Названы автомобили, которые невозможно продать в России
"Авто.ру Бизнес": дольше всего в РФ продаются Evolute i-Joy и Forthing Yacht