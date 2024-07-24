https://1prime.ru/20240724/evolute-850395122.html

Названы автомобили, которые невозможно продать в России

Названы автомобили, которые невозможно продать в России - 24.07.2024, ПРАЙМ

Названы автомобили, которые невозможно продать в России

Автомобили некоторых марок крайне сложно продаются на российском рынке. В "проблемный" список, составленный аналитиками "Авто.ру Бизнес", попали бренды Evolute, | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T13:50+0300

2024-07-24T13:50+0300

2024-07-24T13:50+0300

авто

спрос на легковые авто

подержанные авто

подержанные автомобили

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Автомобили некоторых марок крайне сложно продаются на российском рынке. В "проблемный" список, составленный аналитиками "Авто.ру Бизнес", попали бренды Evolute, Forthing и Toyota. Так, на реализацию Evolute i-Joy уходит в среднем 158 дней. Чуть меньше потребуется для продажи Forthing Yacht. А Toyota Avalon ждет своего покупателя 148 дней. В категории подержанных авто дольше всего приходится искать желающих приобрести Toyota Alphard — на это уходит почти 12 недель. Genesis GV80 и RAM 1500 висят в объявлениях по два с половиной месяца. Напротив, быстрее всего продаются новые внедорожники премиум- и бизнес-класса. В категории с пробегом самая популярная - Mazda 6 GG.Ранее "АвтоВАЗ" и его специализированный банк - "Авто Финанс Банк" - запустили маркетплейс по продаже подержанных машин с опцией оформления кредита и страховки. Все предложенные ТС пройдут техпроверку и предпродажную подготовку, после чего получают один год продленной гарантии от страхового партнера.

https://1prime.ru/20240723/avtovaz-850360595.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, подержанные автомобили