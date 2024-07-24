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"Ужасный провал". В Германии оценили положение ВСУ
"Ужасный провал". В Германии оценили положение ВСУ - 24.07.2024, ПРАЙМ
"Ужасный провал". В Германии оценили положение ВСУ
Украинцы пишут о положении ВСУ в районе Прогресса, сообщения указывают на провал командования. Такое мнение выразил журналист Юлиан Репке в соцсети Х. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T17:29+0300
2024-07-24T17:29+0300
2024-07-24T17:29+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Украинцы пишут о положении ВСУ в районе Прогресса, сообщения указывают на провал командования. Такое мнение выразил журналист Юлиан Репке в соцсети Х."То, как украинские активисты описывают положение в районе Прогресса, звучит более чем тревожно и свидетельствует о катастрофических провалах со стороны старших офицеров и политиков", - отметил он.Министерство обороны России 20 июля в ежедневной сводке сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение механизированным бригадам Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка, Прогресс и Новоселовка Первая.
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германия, всу
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, ВСУ
"Ужасный провал". В Германии оценили положение ВСУ
Репке: положение ВСУ указывает на провалы командования
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ.
Украинцы пишут о положении ВСУ в районе Прогресса, сообщения указывают на провал командования. Такое мнение выразил журналист Юлиан Репке в соцсети Х
.
"То, как украинские активисты описывают положение в районе Прогресса, звучит более чем тревожно и свидетельствует о катастрофических провалах со стороны старших офицеров и политиков", - отметил он.
Министерство обороны России 20 июля в ежедневной сводке сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение механизированным бригадам Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка, Прогресс и Новоселовка Первая.
ФСБ задержала россиянина, передававшего данные ВСУ