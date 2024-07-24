Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Квартир не хватит. Что нужно знать о смерти ипотеки - 24.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240724/ipoteka-850373908.html
Квартир не хватит. Что нужно знать о смерти ипотеки
Квартир не хватит. Что нужно знать о смерти ипотеки - 24.07.2024, ПРАЙМ
Квартир не хватит. Что нужно знать о смерти ипотеки
После завершения льготной ипотеки и ужесточения требований по другим программам на рынке жилья ожидается застой и даже провал. Но говорить о смерти ипотечного... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T03:03+0300
2024-07-24T03:03+0300
эксклюзив
ипотека
льготная ипотека
семейная ипотека
рынок недвижимости
сделки с недвижимостью
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg
МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. После завершения льготной ипотеки и ужесточения требований по другим программам на рынке жилья ожидается застой и даже провал. Но говорить о смерти ипотечного кредитования преждевременно, рассказал агентству "Прайм" руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК "Альфа-Капитал" Владимир Стольников."Действительно, в течение ближайшего полугодия рынок жилья будет, что называется, не в форме. Успешными окажутся лишь те, кто вышел с хорошей стартовой ценой и в хороших локациях. Дальше история будет зависеть от возможностей девелопера и креатива финансовой службы", - поясняет он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПри сегодняшних ставках по ипотечным программам – более 20% годовых и при условии закрытия льготных программ обозримая перспектива для компаний-застройщиков вырисовывается не самая приятная. Средний уровень сделок с участием ипотеки – 80%, и его снижение означает провал продаж.В этой ситуации покупатели с "живыми" деньгами будут требовать максимально комфортных условий и выгодных предложений, и девелопмент на это пойдет. Ипотечников будет становиться все меньше, поскольку ставки носят заградительный характер, и дальше будет только сложнее. Но есть и плюс – цены как минимум застынут на текущих уровнях, а по некоторым локациям даже снизятся.Застройщики осознали эту перспективу чуть раньше, поэтому уже с начала года фиксируется рост числа отказов от новых проектов и участков под застройку. Однако провала по уже начатым проектам быть не должно – под них получено финансирование и работы должны завершиться в срок.К середине осени или к зиме ситуация в секторе жилья может измениться. Уже сейчас ведется разработка новых программ, а с начала следующего года ожидается начало цикла снижения ставок. Это вернет на рынок ипотечных заемщиков.В сложившейся ситуации инвестиции в недвижимость выгодно рассматривать тем, кто готов платить сразу, без участия ипотеки. В попытке хоть немного приподнять продажи девелоперы будут готовы на весьма серьезные уступки (15-20% от заявленной цены). Еще серьезнее – до 30% - возможны скидки на вторичке для тех, кто располагает деньгами. Но таких предложений на всех не хватит, так что лучше поспешить с выбором. Всем остальным лучше подождать более выгодных кредитных предложений, заключил Стольников.
https://1prime.ru/20240721/ipoteka-850283898.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_55b371836349eabbf38b0f00156b8ac6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, ипотека, льготная ипотека, семейная ипотека, рынок недвижимости, сделки с недвижимостью
Эксклюзив, ипотека, льготная ипотека, семейная ипотека, рынок недвижимости, сделки с недвижимостью
03:03 24.07.2024
 
Квартир не хватит. Что нужно знать о смерти ипотеки

Эксперт Стольников: рынок ипотеки "не в форме", но за выгодные лоты идет борьба

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. После завершения льготной ипотеки и ужесточения требований по другим программам на рынке жилья ожидается застой и даже провал. Но говорить о смерти ипотечного кредитования преждевременно, рассказал агентству "Прайм" руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК "Альфа-Капитал" Владимир Стольников.
"Действительно, в течение ближайшего полугодия рынок жилья будет, что называется, не в форме. Успешными окажутся лишь те, кто вышел с хорошей стартовой ценой и в хороших локациях. Дальше история будет зависеть от возможностей девелопера и креатива финансовой службы", - поясняет он.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
При сегодняшних ставках по ипотечным программам – более 20% годовых и при условии закрытия льготных программ обозримая перспектива для компаний-застройщиков вырисовывается не самая приятная. Средний уровень сделок с участием ипотеки – 80%, и его снижение означает провал продаж.
В этой ситуации покупатели с "живыми" деньгами будут требовать максимально комфортных условий и выгодных предложений, и девелопмент на это пойдет. Ипотечников будет становиться все меньше, поскольку ставки носят заградительный характер, и дальше будет только сложнее. Но есть и плюс – цены как минимум застынут на текущих уровнях, а по некоторым локациям даже снизятся.
Застройщики осознали эту перспективу чуть раньше, поэтому уже с начала года фиксируется рост числа отказов от новых проектов и участков под застройку. Однако провала по уже начатым проектам быть не должно – под них получено финансирование и работы должны завершиться в срок.
К середине осени или к зиме ситуация в секторе жилья может измениться. Уже сейчас ведется разработка новых программ, а с начала следующего года ожидается начало цикла снижения ставок. Это вернет на рынок ипотечных заемщиков.
Жилой комплекс Зиларт в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
Без жилья и с долгом. Эксперт назвал опасное последствие ипотеки
21 июля, 02:02
В сложившейся ситуации инвестиции в недвижимость выгодно рассматривать тем, кто готов платить сразу, без участия ипотеки. В попытке хоть немного приподнять продажи девелоперы будут готовы на весьма серьезные уступки (15-20% от заявленной цены). Еще серьезнее – до 30% - возможны скидки на вторичке для тех, кто располагает деньгами. Но таких предложений на всех не хватит, так что лучше поспешить с выбором. Всем остальным лучше подождать более выгодных кредитных предложений, заключил Стольников.
 
Эксклюзивипотекальготная ипотекасемейная ипотекарынок недвижимостисделки с недвижимостью
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала