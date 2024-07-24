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Квартир не хватит. Что нужно знать о смерти ипотеки

Квартир не хватит. Что нужно знать о смерти ипотеки - 24.07.2024, ПРАЙМ

Квартир не хватит. Что нужно знать о смерти ипотеки

После завершения льготной ипотеки и ужесточения требований по другим программам на рынке жилья ожидается застой и даже провал. Но говорить о смерти ипотечного... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T03:03+0300

2024-07-24T03:03+0300

2024-07-24T03:03+0300

эксклюзив

ипотека

льготная ипотека

семейная ипотека

рынок недвижимости

сделки с недвижимостью

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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. После завершения льготной ипотеки и ужесточения требований по другим программам на рынке жилья ожидается застой и даже провал. Но говорить о смерти ипотечного кредитования преждевременно, рассказал агентству "Прайм" руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК "Альфа-Капитал" Владимир Стольников."Действительно, в течение ближайшего полугодия рынок жилья будет, что называется, не в форме. Успешными окажутся лишь те, кто вышел с хорошей стартовой ценой и в хороших локациях. Дальше история будет зависеть от возможностей девелопера и креатива финансовой службы", - поясняет он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПри сегодняшних ставках по ипотечным программам – более 20% годовых и при условии закрытия льготных программ обозримая перспектива для компаний-застройщиков вырисовывается не самая приятная. Средний уровень сделок с участием ипотеки – 80%, и его снижение означает провал продаж.В этой ситуации покупатели с "живыми" деньгами будут требовать максимально комфортных условий и выгодных предложений, и девелопмент на это пойдет. Ипотечников будет становиться все меньше, поскольку ставки носят заградительный характер, и дальше будет только сложнее. Но есть и плюс – цены как минимум застынут на текущих уровнях, а по некоторым локациям даже снизятся.Застройщики осознали эту перспективу чуть раньше, поэтому уже с начала года фиксируется рост числа отказов от новых проектов и участков под застройку. Однако провала по уже начатым проектам быть не должно – под них получено финансирование и работы должны завершиться в срок.К середине осени или к зиме ситуация в секторе жилья может измениться. Уже сейчас ведется разработка новых программ, а с начала следующего года ожидается начало цикла снижения ставок. Это вернет на рынок ипотечных заемщиков.В сложившейся ситуации инвестиции в недвижимость выгодно рассматривать тем, кто готов платить сразу, без участия ипотеки. В попытке хоть немного приподнять продажи девелоперы будут готовы на весьма серьезные уступки (15-20% от заявленной цены). Еще серьезнее – до 30% - возможны скидки на вторичке для тех, кто располагает деньгами. Но таких предложений на всех не хватит, так что лучше поспешить с выбором. Всем остальным лучше подождать более выгодных кредитных предложений, заключил Стольников.

https://1prime.ru/20240721/ipoteka-850283898.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, ипотека, льготная ипотека, семейная ипотека, рынок недвижимости, сделки с недвижимостью