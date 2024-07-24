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Республиканцы в конгрессе требуют импичмента Харрис и отставки Байдена
Республиканцы в конгрессе требуют импичмента Харрис и отставки Байдена - 24.07.2024, ПРАЙМ
Республиканцы в конгрессе требуют импичмента Харрис и отставки Байдена
Представители Республиканской партии в конгрессе США внесли резолюции, предусматривающие импичмент вице-президента Камалы Харрис, а также с призывом к отставке... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T05:34+0300
2024-07-24T05:34+0300
2024-07-24T05:34+0300
сша
конгресс сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 июл - ПРАЙМ. Представители Республиканской партии в конгрессе США внесли резолюции, предусматривающие импичмент вице-президента Камалы Харрис, а также с призывом к отставке действующего главы Белого дома Джо Байдена. Член палаты представителей Энди Оглс выступает с требованием импичмента Харрис за "преступления и проступки"..В документе говорится о "серьезных" нарушениях со стороны вице-президента и предполагается после утверждения в нижней палате передача вопроса в сенат.Республиканка Нэнси Мэйс требует от Харрис мобилизовать глав ведомств для активации раздела 25 поправки к конституции США, которая предусматривает признание президента неспособным выполнять обязанности - соответствующее решение должно приниматься большинством членов правительства. Законодатель в рамках резолюции призывает вице-президента "немедленно приступить к исполнению полномочий президента". Ранее президент США объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов. Она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Многие республиканцы заявляли, что раз Байден не может баллотироваться на второй срок, то и продолжать работать на посту не должен. Сам он пока не объяснял причины решения, ранее он отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".
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сша, конгресс сша, джо байден, камала харрис
США, Конгресс США, Джо Байден, Камала Харрис
Республиканцы в конгрессе требуют импичмента Харрис и отставки Байдена
Республиканцы в конгрессе США требуют проведения импичмента Харрис и отставки Байдена
ВАШИНГТОН, 24 июл - ПРАЙМ. Представители Республиканской партии в конгрессе США внесли резолюции, предусматривающие импичмент вице-президента Камалы Харрис, а также с призывом к отставке действующего главы Белого дома Джо Байдена.
Член палаты представителей Энди Оглс выступает с требованием импичмента Харрис за "преступления и проступки"..В документе говорится о "серьезных" нарушениях со стороны вице-президента и предполагается после утверждения в нижней палате передача вопроса в сенат.
Республиканка Нэнси Мэйс требует от Харрис мобилизовать глав ведомств для активации раздела 25 поправки к конституции США, которая предусматривает признание президента неспособным выполнять обязанности - соответствующее решение должно приниматься большинством членов правительства. Законодатель в рамках резолюции призывает вице-президента "немедленно приступить к исполнению полномочий президента".
"Пять человек". На Западе раскрыли новые подробности "смещения" Байдена
Ранее президент США объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов. Она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Многие республиканцы заявляли, что раз Байден не может баллотироваться на второй срок, то и продолжать работать на посту не должен. Сам он пока не объяснял причины решения, ранее он отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".