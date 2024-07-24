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Республиканцы в конгрессе требуют импичмента Харрис и отставки Байдена

Республиканцы в конгрессе требуют импичмента Харрис и отставки Байдена - 24.07.2024, ПРАЙМ

Республиканцы в конгрессе требуют импичмента Харрис и отставки Байдена

Представители Республиканской партии в конгрессе США внесли резолюции, предусматривающие импичмент вице-президента Камалы Харрис, а также с призывом к отставке... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T05:34+0300

2024-07-24T05:34+0300

2024-07-24T05:34+0300

сша

конгресс сша

джо байден

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 24 июл - ПРАЙМ. Представители Республиканской партии в конгрессе США внесли резолюции, предусматривающие импичмент вице-президента Камалы Харрис, а также с призывом к отставке действующего главы Белого дома Джо Байдена. Член палаты представителей Энди Оглс выступает с требованием импичмента Харрис за "преступления и проступки"..В документе говорится о "серьезных" нарушениях со стороны вице-президента и предполагается после утверждения в нижней палате передача вопроса в сенат.Республиканка Нэнси Мэйс требует от Харрис мобилизовать глав ведомств для активации раздела 25 поправки к конституции США, которая предусматривает признание президента неспособным выполнять обязанности - соответствующее решение должно приниматься большинством членов правительства. Законодатель в рамках резолюции призывает вице-президента "немедленно приступить к исполнению полномочий президента". Ранее президент США объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов. Она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Многие республиканцы заявляли, что раз Байден не может баллотироваться на второй срок, то и продолжать работать на посту не должен. Сам он пока не объяснял причины решения, ранее он отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".

https://1prime.ru/20240723/smeschenie-850379508.html

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