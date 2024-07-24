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В России начали продавать новый белорусский кроссовер - 24.07.2024, ПРАЙМ
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В России начали продавать новый белорусский кроссовер
В России начали продавать новый белорусский кроссовер - 24.07.2024, ПРАЙМ
В России начали продавать новый белорусский кроссовер
В России стартовали продажи среднеразмерного кроссовера Belgee X70. Об этом сообщила "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу белорусской компании. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T17:36+0300
2024-07-24T17:36+0300
экономика
авто
кроссовер
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. В России стартовали продажи среднеразмерного кроссовера Belgee X70. Об этом сообщила "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу белорусской компании.Отмечается, что модель представлена в четырех комплектациях: Active, Style, Prestige и Prestige+. Все они оснащены турбомотором 1.5, имеют передний и полный привод, причем переднеприводный вариант имеет гидромеханическую автоматическую коробку, в полноприводном есть роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. Кроме того, в комплектацию входят 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, кнопка запуска двигателя, двухзонный климат-контроль, датчик света, электрические стеклоподъемники передних и задних дверей, многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, регулируемое по высоте и по вылету, а также круиз-контроль с ограничителем скорости.По данным издания, рекомендованные цены на Belgee X70 начинаются от 2,6 миллиона рублей. При этом в случае покупки машины в кредит и по схеме Trade-in стоимость с учетом спецпрограмм может начинаться от 2,1 миллиона рублей.
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авто, кроссовер, покупка автомобиля
Экономика, Авто, кроссовер, покупка автомобиля
17:36 24.07.2024
 
В России начали продавать новый белорусский кроссовер

"Газета.ru": в России начались продажи кроссоверов Belgee X70 за 2,1 млн рублей

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЖенщина за рулем
Женщина за рулем - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. В России стартовали продажи среднеразмерного кроссовера Belgee X70. Об этом сообщила "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу белорусской компании.
Отмечается, что модель представлена в четырех комплектациях: Active, Style, Prestige и Prestige+. Все они оснащены турбомотором 1.5, имеют передний и полный привод, причем переднеприводный вариант имеет гидромеханическую автоматическую коробку, в полноприводном есть роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. Кроме того, в комплектацию входят 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, кнопка запуска двигателя, двухзонный климат-контроль, датчик света, электрические стеклоподъемники передних и задних дверей, многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, регулируемое по высоте и по вылету, а также круиз-контроль с ограничителем скорости.
По данным издания, рекомендованные цены на Belgee X70 начинаются от 2,6 миллиона рублей. При этом в случае покупки машины в кредит и по схеме Trade-in стоимость с учетом спецпрограмм может начинаться от 2,1 миллиона рублей.
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