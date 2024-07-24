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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 25 июля

ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 25 июля - 24.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 25 июля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 7,99 копейки, до 11,8263 рубля, курс доллара - на 74,88 копейки, до 86,5502 рубля,... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T17:52+0300

2024-07-24T17:52+0300

2024-07-24T18:16+0300

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usd/rub - курс доллара к рублю

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 7,99 копейки, до 11,8263 рубля, курс доллара - на 74,88 копейки, до 86,5502 рубля, курс евро - на 1,08 рубля, до 94,3758 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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