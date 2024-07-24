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Концерн Zeekr впервые показал свой новый минивэн Mix
Концерн Zeekr впервые показал свой новый минивэн Mix - 24.07.2024, ПРАЙМ
Концерн Zeekr впервые показал свой новый минивэн Mix
Китайский концерн Zeekr представил первое официальное фото своего нового электрического минивэна Mix, который планируется выпустить на рынок к концу 2024 года,... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T12:27+0300
2024-07-24T12:27+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Китайский концерн Zeekr представил первое официальное фото своего нового электрического минивэна Mix, который планируется выпустить на рынок к концу 2024 года, сообщает портал carnewschina.com.Автомобиль разрабатывался при участии бывшего стилиста Bentley Стефана Зилаффа и будет конкурировать с моделью Volkswagen ID.BUZZ. Главной особенностью Mix являются передние двери, которые нужно сдвигать вперед.Отмечается, что автомобиль разработан таким образом, чтобы обеспечить пассажирам максимальное внутреннее пространство при компактных размерах.Так, Zeekr Mix рассчитан на пять человек и имеет обычный трехместный диван на заднем сиденье. Автомобиль наследует платформу, батарею и задний электромотор от седана 007, обладая запасом хода до 550 километров.
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РОССИЯ, Авто, китайские авто
Концерн Zeekr впервые показал свой новый минивэн Mix
Carnewschina.com: новый минивэн Zeekr Mix впервые показали на фото
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ.
Китайский концерн Zeekr представил первое официальное фото своего нового электрического минивэна Mix, который планируется выпустить на рынок к концу 2024 года, сообщает
портал carnewschina.com.
Автомобиль разрабатывался при участии бывшего стилиста Bentley Стефана Зилаффа и будет конкурировать с моделью Volkswagen ID.BUZZ. Главной особенностью Mix являются передние двери, которые нужно сдвигать вперед.
Отмечается, что автомобиль разработан таким образом, чтобы обеспечить пассажирам максимальное внутреннее пространство при компактных размерах.
Так, Zeekr Mix рассчитан на пять человек и имеет обычный трехместный диван на заднем сиденье. Автомобиль наследует платформу, батарею и задний электромотор от седана 007, обладая запасом хода до 550 километров.
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