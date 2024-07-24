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ЦБ: у банков появится серьезный стимул защищать клиентов от мошенников - 24.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ: у банков появится серьезный стимул защищать клиентов от мошенников
ЦБ: у банков появится серьезный стимул защищать клиентов от мошенников - 24.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ: у банков появится серьезный стимул защищать клиентов от мошенников
Серьезный стимул появится с 25 июля у российских банков более эффективно защищать своих клиентов от мошенников в связи со вступлением в силу нового закона,... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T15:33+0300
2024-07-24T15:37+0300
мошенничество
банки
россия
клиенты
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Серьезный стимул появится с 25 июля у российских банков более эффективно защищать своих клиентов от мошенников в связи со вступлением в силу нового закона, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров. Банк России в сообщении на своем сайте указывает, что с 25 июля 2024 года вступает в силу закон, по которому банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных регулятора о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней. "С 25 июля у банков появится серьезный стимул более эффективно защищать клиентов от мошенников. Теперь банки будут отвечать собственным рублем и возмещать клиентам деньги, если не приостановили перевод на два дня на счета злоумышленников", - сказал Уваров в видеообращении, которое также размещено на сайте регулятора. "Их реквизиты содержатся в нашей базе данных, она постоянно пополняется, и у всех банков есть доступ к этим сведениям. Это очень важный и социально значимый закон, потому что обязанность возместить деньги касается даже тех случаев, когда человек сам под влиянием мошенников совершает операцию, а таких случаев обмана сейчас много", - подчеркнул глава департамента ЦБ. Кроме того, по его словам, чтобы мошенникам стало сложнее выводить и обналичивать похищенные деньги, банки будут обязаны блокировать их платежные карты и онлайн-банкинг, если информация о них поступила в базу данных ЦБ от правоохранительных органов. Речь о так называемых дропперах. "Уже сейчас в нашей базе тысячи таких счетов. И в самое ближайшее время они столкнутся с блокировкой. Банк России будет следить за тем, как кредитные организации исполняют закон. Также мы продолжим совершенствовать правила для банков, чтобы сократить время, в течение которого банк пострадавшего должен передать в базу данных сведения о счетах мошенников", - добавил Уваров. Банк России в сообщении указывает, что перевод будет приостанавливаться даже в случае, когда клиент настаивает на нем или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода охлаждения. При этом банк сообщит человеку (способ уведомления предусмотрен договором), что операция не прошла, укажет причину, срок приостановки. Но если спустя два дня клиент все-таки решит сделать перевод на этот же подозрительный счет, то банк обязан незамедлительно исполнить такое поручение и финансовую ответственность за это нести не будет. Банки также должны приостанавливать переводы по новым признакам мошеннических операций, в этом случае нужно будет предупредить клиента, что платеж может быть предназначен злоумышленникам. Но если человек подтверждает перевод, то банк исполнит его в случае отсутствия сведений о получателе денег в базе данных Банка России. "Новые меры повысят защиту людей от действий злоумышленников. Банк России будет вести мониторинг того, как финансовые организации исполняют нормы закона", - указывается в сообщении.
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банки, россия, клиенты
Мошенничество, Банки, РОССИЯ, клиенты
15:33 24.07.2024 (обновлено: 15:37 24.07.2024)
 
ЦБ: у банков появится серьезный стимул защищать клиентов от мошенников

ЦБ: серьезный стимул защищать клиентов от мошенников появится у банков с 25 июля

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Серьезный стимул появится с 25 июля у российских банков более эффективно защищать своих клиентов от мошенников в связи со вступлением в силу нового закона, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров.
Банк России в сообщении на своем сайте указывает, что с 25 июля 2024 года вступает в силу закон, по которому банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных регулятора о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.
"С 25 июля у банков появится серьезный стимул более эффективно защищать клиентов от мошенников. Теперь банки будут отвечать собственным рублем и возмещать клиентам деньги, если не приостановили перевод на два дня на счета злоумышленников", - сказал Уваров в видеообращении, которое также размещено на сайте регулятора.
"Их реквизиты содержатся в нашей базе данных, она постоянно пополняется, и у всех банков есть доступ к этим сведениям. Это очень важный и социально значимый закон, потому что обязанность возместить деньги касается даже тех случаев, когда человек сам под влиянием мошенников совершает операцию, а таких случаев обмана сейчас много", - подчеркнул глава департамента ЦБ.
СБП - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
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Кроме того, по его словам, чтобы мошенникам стало сложнее выводить и обналичивать похищенные деньги, банки будут обязаны блокировать их платежные карты и онлайн-банкинг, если информация о них поступила в базу данных ЦБ от правоохранительных органов. Речь о так называемых дропперах.
"Уже сейчас в нашей базе тысячи таких счетов. И в самое ближайшее время они столкнутся с блокировкой. Банк России будет следить за тем, как кредитные организации исполняют закон. Также мы продолжим совершенствовать правила для банков, чтобы сократить время, в течение которого банк пострадавшего должен передать в базу данных сведения о счетах мошенников", - добавил Уваров.
Банк России в сообщении указывает, что перевод будет приостанавливаться даже в случае, когда клиент настаивает на нем или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода охлаждения. При этом банк сообщит человеку (способ уведомления предусмотрен договором), что операция не прошла, укажет причину, срок приостановки. Но если спустя два дня клиент все-таки решит сделать перевод на этот же подозрительный счет, то банк обязан незамедлительно исполнить такое поручение и финансовую ответственность за это нести не будет.
Банки также должны приостанавливать переводы по новым признакам мошеннических операций, в этом случае нужно будет предупредить клиента, что платеж может быть предназначен злоумышленникам. Но если человек подтверждает перевод, то банк исполнит его в случае отсутствия сведений о получателе денег в базе данных Банка России.
"Новые меры повысят защиту людей от действий злоумышленников. Банк России будет вести мониторинг того, как финансовые организации исполняют нормы закона", - указывается в сообщении.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
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