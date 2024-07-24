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Россия расширяет нефтяную экспансию в Азию. Кто следующий

Россия расширяет нефтяную экспансию в Азию. Кто следующий - 24.07.2024, ПРАЙМ

Россия расширяет нефтяную экспансию в Азию. Кто следующий

Сообщение о том, что индонезийская государственная компания Pertamina планирует вернуться к закупке российской нефти, включив российскую нефть Urals и Sokol в... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T08:00+0300

2024-07-24T08:00+0300

2024-07-24T08:00+0300

мнения аналитиков

нефть

российская нефть

потолок цен на нефть

индонезия

вьетнам

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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Сообщение о том, что индонезийская государственная компания Pertamina планирует вернуться к закупке российской нефти, включив российскую нефть Urals и Sokol в свои тендерные списки, не стало неожиданностью. Страны Юго-Восточной Азии обращают пристальное внимание на наши энергоресурсы по двум причинам.Первая - их экономика растет, а своих запасов мало, значит, нужны стабильные недорогие поставщики. Этим условиям Россия вполне отвечает. Вторая – на российской нефти можно неплохо зарабатывать. А Индонезия хочет заработать. Раньше она, возможно, опасалась это делать из-за санкций и некоей общей "токсичности". Но пример соседних стран показывает, что все это вполне возможно и выгодно. Ведь скидки на российскую нефть хоть и уменьшились, но они все равно есть. Она дешевле, чем у конкурентов.В целом решение возобновить покупки было за Индонезией, а не за Россией. Они решили покупать нашу нефть снова, сочтя это для себя целесообразным на текущем временном отрезке. С учетом десятилетнего перерыва вряд ли можно сказать, что боялись санкций. Тем более, все эти ограничения касаются перевозки, а не покупки. Если нефть дошла, значит можешь купить по любой цене. Именно поэтому неверно предположение, что Россия согласилась на ценовой потолок. Такого вообще не происходит. Появление Индонезии среди покупателей вовсе не означает, что мы стали придерживаться потолка. Нет, мы стремимся продать нефть подороже.Глобально России выгодна диверсификация рынка. Сейчас у нас есть два основных покупателя – Китай и Индия. И мы заинтересованы там закрепиться всерьез и надолго. Это растущие экономики, население там тоже увеличивается, автомобилизация возрастает, нефти потребляют все больше. Значит, и сбыт долго будет стабильным. Но нам нужны и другие покупатели. Да, Индонезия и прочие партнеры берут небольшие объемы. Думаю, что речь идет об отдельных партиях, а не о масштабном контракте. Но все это создает конкуренцию за российскую нефть, которая позволяет ту самую скидку сокращать.И покупатели из ЮВА, и из Африки, из Южной Америки тут важны. А объемы, повторюсь – не главное. Важнее другое – куда эта нефть идет. Некоторые игроки делают как Индия – покупают нефть, перерабатывают нефтепродукты, и продают их на внешние рынки. Так делали, например, ближневосточные страны – высвобождали свою нефть и нефтепродукты для продажи на внешних рынках, а для внутреннего потребления использовали российскую. Тем же путем шли страны Северной Африки – Алжир, Ливия, Марокко. И им было выгодно, ведь транспортное плечо там совсем короткое.Не исключено, что чем-то подобным займется и Индонезия. В ЮВА это можно сделать, продавая нефтепродукты на азиатские рынки без каких-либо ограничений. Тот же Китай вполне может их скупать.Вообще Россия взаимодействует в нефтяной сфере со странами ЮВА еще с советских времен. Достаточно вспомнить Вьетнам: раньше действовала компания "Вьетсовпетро", занимавшаяся добычей нефти и газа на шельфе. Позже для подобных проектов была создана компания "Зарубежнефть", которая тоже во Вьетнаме активно присутствует.Оценивать их работу сложно - стоит подождать, какие объёмы и проекты будут реализованы. Но в целом относиться к этому надо аккуратно, ведь мы по сути помогаем конкурентам на глобальном нефтегазовом рынке. Возникает вопрос к государственным компаниям– зачем вкладываться в зарубежные проекты, ведь эти же деньги можно было вложить в Россию. Но тут важен баланс – с одной стороны поддерживать сотрудничество с Вьетнамом и другими игроками, с другой – не слишком поддерживать конкурента.Автор - эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

индонезия

вьетнам

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2024

Игорь Юшков https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850363684_0:202:1067:1269_100x100_80_0_0_abf8fad78702b40a60b5f01672372100.jpg

Игорь Юшков https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850363684_0:202:1067:1269_100x100_80_0_0_abf8fad78702b40a60b5f01672372100.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Игорь Юшков https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850363684_0:202:1067:1269_100x100_80_0_0_abf8fad78702b40a60b5f01672372100.jpg

мнения аналитиков, нефть, российская нефть, потолок цен на нефть, индонезия, вьетнам