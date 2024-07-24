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ОПЕК: Россия, Ирак и Казахстан компенсируют перепроизводство нефти

ОПЕК: Россия, Ирак и Казахстан компенсируют перепроизводство нефти - 24.07.2024, ПРАЙМ

ОПЕК: Россия, Ирак и Казахстан компенсируют перепроизводство нефти

ОПЕК получил планы компенсаций перепроизводства нефти за первое полугодие от Ирака, Казахстана и России суммарно на 2,3 миллиона баррелей в сутки, страны... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T16:07+0300

2024-07-24T16:07+0300

2024-07-24T16:28+0300

опек

энергетика

нефть

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. ОПЕК получил планы компенсаций перепроизводства нефти за первое полугодие от Ирака, Казахстана и России суммарно на 2,3 миллиона баррелей в сутки, страны компенсируют перепроизводство до октября 2025 года, сообщил ОПЕК."Секретариат ОПЕК получил от Ирака, Казахстана и Российской Федерации планы компенсации перепроизведенных объемов за первые шесть месяцев 2024 года (с января по июнь), которые составили около 1,184 миллиона баррелей в сутки для Ирака, 620 тысяч баррелей в сутки для Казахстана и 480 тысяч баррелей в сутки для Российской Федерации", – говорится в сообщении.Уточняется, что весь объем перепроизводства будет полностью компенсирован до сентября 2025 года включительно.

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опек, нефть