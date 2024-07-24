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Минэнерго: добыча нефти в США осталась на прежнем уровне

Минэнерго: добыча нефти в США осталась на прежнем уровне - 24.07.2024, ПРАЙМ

Минэнерго: добыча нефти в США осталась на прежнем уровне

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 19 июля, сохранилась на уровне 13,3 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T17:36+0300

2024-07-24T17:36+0300

2024-07-24T17:42+0300

сша

нефть

экономика

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 19 июля, сохранилась на уровне 13,3 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,275 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в апреле добыча нефти в США составила 13,25 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в мае показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в июне - 13,24 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 9 июля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день - до 13,25 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 60 тысяч баррелей в день, до 13,77 миллиона.Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 июля, снизились на 3,7 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 436,5 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов лишь на 2,05 миллиона баррелей.

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сша, нефть