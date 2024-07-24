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В Словакии принимают меры для восстановления поставок российской нефти
В Словакии принимают меры для восстановления поставок российской нефти - 24.07.2024, ПРАЙМ
В Словакии принимают меры для восстановления поставок российской нефти
Министерство экономики Словакии сообщило, что занимается принятием мер, позволяющих возобновить остановленные Киевом поставки нефти компании "Лукойл" из РФ. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T18:06+0300
2024-07-24T18:06+0300
2024-07-24T18:06+0300
энергетика
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украина
транзит нефти по "дружбе"
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БРАТИСЛАВА, 24 июл - ПРАЙМ. Министерство экономики Словакии сообщило, что занимается принятием мер, позволяющих возобновить остановленные Киевом поставки нефти компании "Лукойл" из РФ. Ведомство подтвердило, что Братислава перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Киевом ее транзита и отмечало, что компания была внесена на Украине в санкционный список. Оно также заявляло, что НПЗ Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной. Минэкономики Словакии подчеркнуло, что ограничение поставок нефти со стороны Украины является нарушением международных договоров, тем более, что часть нефтепродуктов из этой нефти идет самой Украине."Поэтому это состояние (дел — ред.), по нашему мнению, не в интересах Украины. Наша цель — предпринять все необходимые шаги для того, чтобы поставка нефти на НПЗ Slovnaft возобновилась", — процитировала заявление ведомства издание SITA. Ведомство также отметило, что в настоящее время энергобезопасности Словакии ничего не угрожает, но если проблема не будет оперативно решена, то могут быть ограничены коммерческие поставки нефтепродуктов и это затронет не только Словакию, но и Чехию или Украину. Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что страна может принять ответные меры, если Украина не решит вопрос с транзитом российской нефти.
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словакия, украина, транзит нефти по "дружбе", лукойл
Энергетика, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, транзит нефти по "Дружбе", ЛУКОЙЛ
В Словакии принимают меры для восстановления поставок российской нефти
Минэкономики Словакии принимает меры для восстановления поставок нефти из России
БРАТИСЛАВА, 24 июл - ПРАЙМ. Министерство экономики Словакии сообщило, что занимается принятием мер, позволяющих возобновить остановленные Киевом поставки нефти компании "Лукойл" из РФ.
Ведомство подтвердило, что Братислава перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Киевом ее транзита и отмечало, что компания была внесена на Украине в санкционный список. Оно также заявляло, что НПЗ Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.
Минэкономики Словакии подчеркнуло, что ограничение поставок нефти со стороны Украины является нарушением международных договоров, тем более, что часть нефтепродуктов из этой нефти идет самой Украине.
"Поэтому это состояние (дел — ред.), по нашему мнению, не в интересах Украины. Наша цель — предпринять все необходимые шаги для того, чтобы поставка нефти на НПЗ Slovnaft возобновилась", — процитировала заявление ведомства издание SITA.
Ведомство также отметило, что в настоящее время энергобезопасности Словакии ничего не угрожает, но если проблема не будет оперативно решена, то могут быть ограничены коммерческие поставки нефтепродуктов и это затронет не только Словакию, но и Чехию или Украину.
Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что страна может принять ответные меры, если Украина не решит вопрос с транзитом российской нефти.
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