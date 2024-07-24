https://1prime.ru/20240724/neft-850406063.html

В Словакии принимают меры для восстановления поставок российской нефти

В Словакии принимают меры для восстановления поставок российской нефти - 24.07.2024, ПРАЙМ

В Словакии принимают меры для восстановления поставок российской нефти

Министерство экономики Словакии сообщило, что занимается принятием мер, позволяющих возобновить остановленные Киевом поставки нефти компании "Лукойл" из РФ. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T18:06+0300

2024-07-24T18:06+0300

2024-07-24T18:06+0300

энергетика

словакия

украина

транзит нефти по "дружбе"

лукойл

https://cdnn.1prime.ru/img/76339/09/763390998_0:220:5616:3379_1920x0_80_0_0_584075cbd946b3f7095e4917c896aa5c.jpg

БРАТИСЛАВА, 24 июл - ПРАЙМ. Министерство экономики Словакии сообщило, что занимается принятием мер, позволяющих возобновить остановленные Киевом поставки нефти компании "Лукойл" из РФ. Ведомство подтвердило, что Братислава перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Киевом ее транзита и отмечало, что компания была внесена на Украине в санкционный список. Оно также заявляло, что НПЗ Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной. Минэкономики Словакии подчеркнуло, что ограничение поставок нефти со стороны Украины является нарушением международных договоров, тем более, что часть нефтепродуктов из этой нефти идет самой Украине."Поэтому это состояние (дел — ред.), по нашему мнению, не в интересах Украины. Наша цель — предпринять все необходимые шаги для того, чтобы поставка нефти на НПЗ Slovnaft возобновилась", — процитировала заявление ведомства издание SITA. Ведомство также отметило, что в настоящее время энергобезопасности Словакии ничего не угрожает, но если проблема не будет оперативно решена, то могут быть ограничены коммерческие поставки нефтепродуктов и это затронет не только Словакию, но и Чехию или Украину. Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что страна может принять ответные меры, если Украина не решит вопрос с транзитом российской нефти.

https://1prime.ru/20240724/siyyarto-850401406.html

словакия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

словакия, украина, транзит нефти по "дружбе", лукойл