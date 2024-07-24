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РБК: экспорт российской нефти ВСТО по морю вырос до рекордных показателей

РБК: экспорт российской нефти ВСТО по морю вырос до рекордных показателей - 24.07.2024, ПРАЙМ

РБК: экспорт российской нефти ВСТО по морю вырос до рекордных показателей

Российские нефтяные компании увеличили экспорт нефти сорта ВСТО (ESPO) до рекордных 945 тысяч баррелей в сутки в июле, главным образом, за счет увеличения... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T08:48+0300

2024-07-24T08:48+0300

2024-07-24T08:49+0300

энергетика

россия

нефть

рекорд

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российские нефтяные компании увеличили экспорт нефти сорта ВСТО (ESPO) до рекордных 945 тысяч баррелей в сутки в июле, главным образом, за счет увеличения поставок в Китай и Индию, передает РБК со ссылкой на данные Kpler."Среднесуточный показатель отгрузок премиальной российской марки из дальневосточного порта Козьмино достиг 945 тыс. баррелей в сутки (барр./сут.), что на 10% выше уровня июня и на 7,6% — июля 2023 года", — сказано в материале.Согласно данным издания, экспорт ВСТО по морю демонстрирует рекордные показатели и это значение только продолжит увеличиваться. Основная часть июльского экспорта приходится на Китай, который составляет 83% от общего объема. За последние месяцы также наблюдается рост поставок ВСТО в Индию.Кроме того, "Транснефть" активизировала работу по увеличению мощности экспорта российской нефти на восток, включая строительство новой нефтеперекачивающей станции на Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции для увеличения перевалки нефти на экспорт.Опрошенные изданием эксперты резюмировали, что объем экспорта ВСТО может продолжить расти в будущем при наличии необходимых технических решений и развития инфраструктуры.

https://1prime.ru/20240723/novak-850372834.html

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россия, нефть, рекорд