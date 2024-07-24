https://1prime.ru/20240724/olimpiada-850385023.html

"Россию ограничили, Израиль — нет". В Турции осудили двойные стандарты МОК

"Россию ограничили, Израиль — нет". В Турции осудили двойные стандарты МОК - 24.07.2024, ПРАЙМ

"Россию ограничили, Израиль — нет". В Турции осудили двойные стандарты МОК

Спортсмены из России и Белоруссии будут выступать на Олимпиаде в Париже в "нейтральном статусе", однако на спортсменов из Израиля никаких ограничений не... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T10:03+0300

2024-07-24T10:03+0300

2024-07-24T10:03+0300

россия

израиль

олимпиада

https://cdnn.1prime.ru/img/83545/07/835450757_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7b58bac6e1c34f1d99ed06c89c3d3097.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Спортсмены из России и Белоруссии будут выступать на Олимпиаде в Париже в "нейтральном статусе", однако на спортсменов из Израиля никаких ограничений не наложено, говорится в материале издания Evrensel."Двойные стандарты Международного олимпийского комитета, который вводит ограничения для российских спортсменов, но не применяет санкций в отношении Израиля", — отмечается в публикации.Летние Олимпийские игры являются крупнейшим спортивным событием с участием спортсменов со всего мира. В программу летних Олимпийских игр входит 329 комплектов наград в 32 видах спорта.Тем не менее, российским и белорусским спортсменам было запрещено участвовать в церемонии открытия и выступать под национальными флагами и гимнами. С другой стороны, несмотря на противоправные действия Израиля, такие как бомбардировка сектора Газа и смерть тысяч палестинцев, Международный олимпийский комитет решил не накладывать какие-либо ограничения или делать заявления в адрес Израиля.Ко всему прочему, МОК воздержался от комментариев после смерти палестинского тренера Хани аль-Масдара, погибшего в результате израильского авиаудара, что говорит об откровенных двойных стандартах организации, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240722/olimpiada-850319764.html

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, израиль, олимпиада