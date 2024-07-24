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"Россию ограничили, Израиль — нет". В Турции осудили двойные стандарты МОК - 24.07.2024, ПРАЙМ
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"Россию ограничили, Израиль — нет". В Турции осудили двойные стандарты МОК
"Россию ограничили, Израиль — нет". В Турции осудили двойные стандарты МОК - 24.07.2024, ПРАЙМ
"Россию ограничили, Израиль — нет". В Турции осудили двойные стандарты МОК
Спортсмены из России и Белоруссии будут выступать на Олимпиаде в Париже в "нейтральном статусе", однако на спортсменов из Израиля никаких ограничений не... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T10:03+0300
2024-07-24T10:03+0300
россия
израиль
олимпиада
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Спортсмены из России и Белоруссии будут выступать на Олимпиаде в Париже в "нейтральном статусе", однако на спортсменов из Израиля никаких ограничений не наложено, говорится в материале издания Evrensel."Двойные стандарты Международного олимпийского комитета, который вводит ограничения для российских спортсменов, но не применяет санкций в отношении Израиля", — отмечается в публикации.Летние Олимпийские игры являются крупнейшим спортивным событием с участием спортсменов со всего мира. В программу летних Олимпийских игр входит 329 комплектов наград в 32 видах спорта.Тем не менее, российским и белорусским спортсменам было запрещено участвовать в церемонии открытия и выступать под национальными флагами и гимнами. С другой стороны, несмотря на противоправные действия Израиля, такие как бомбардировка сектора Газа и смерть тысяч палестинцев, Международный олимпийский комитет решил не накладывать какие-либо ограничения или делать заявления в адрес Израиля.Ко всему прочему, МОК воздержался от комментариев после смерти палестинского тренера Хани аль-Масдара, погибшего в результате израильского авиаудара, что говорит об откровенных двойных стандартах организации, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, израиль, олимпиада
РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, Олимпиада
10:03 24.07.2024
 
"Россию ограничили, Израиль — нет". В Турции осудили двойные стандарты МОК

Evrensel: решение о санкциях против россиян доказывает двойные стандарты МОК

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОлимпиада-2020. Велоспорт. BMX-фристайл
Олимпиада-2020. Велоспорт. BMX-фристайл - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Спортсмены из России и Белоруссии будут выступать на Олимпиаде в Париже в "нейтральном статусе", однако на спортсменов из Израиля никаких ограничений не наложено, говорится в материале издания Evrensel.
"Двойные стандарты Международного олимпийского комитета, который вводит ограничения для российских спортсменов, но не применяет санкций в отношении Израиля", — отмечается в публикации.
Летние Олимпийские игры являются крупнейшим спортивным событием с участием спортсменов со всего мира. В программу летних Олимпийских игр входит 329 комплектов наград в 32 видах спорта.
Тем не менее, российским и белорусским спортсменам было запрещено участвовать в церемонии открытия и выступать под национальными флагами и гимнами. С другой стороны, несмотря на противоправные действия Израиля, такие как бомбардировка сектора Газа и смерть тысяч палестинцев, Международный олимпийский комитет решил не накладывать какие-либо ограничения или делать заявления в адрес Израиля.
Ко всему прочему, МОК воздержался от комментариев после смерти палестинского тренера Хани аль-Масдара, погибшего в результате израильского авиаудара, что говорит об откровенных двойных стандартах организации, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Документы - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Российским журналистам отказали в аккредитации на Олимпиаду в Париже
22 июля, 10:53
 
РОССИЯИЗРАИЛЬОлимпиада
 
 
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