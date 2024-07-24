https://1prime.ru/20240724/peregovory-850387004.html

Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры с Россией

Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры с Россией - 24.07.2024, ПРАЙМ

Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры с Россией

Украина готова проводить переговоры с Москвой, сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T10:49+0300

2024-07-24T10:49+0300

2024-07-24T11:04+0300

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ПЕКИН, 24 июл - ПРАЙМ. Украина готова проводить переговоры с Москвой, сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И. Ранее Владимир Зеленский допустил, что Киев может начать обсуждать с москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира", - приводит слова Кулебы Мао Нин, официальный представитель МИД КНР.Ранее Ван И отмечал, что КНР приложит все усилия, чтобы поспособствовать мирному урегулированию конфликта, а также продолжит исполнять конструктивную роль для прекращения огня."Недавно Россия и Украина в разной степени выразили готовность к переговорам. Хотя условия и возможности для этого еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, которые будут способствовать миру, готовы продолжать играть конструктивную роль для прекращения огня и возобновления переговоров", - заявил Ван И в разговоре с главой украинского МИД Кулебой.Разрешение всех конфликтов должно происходить за столом переговоров, подчеркнул министр иностранных дел Китая.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

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украина, россия, дмитрий кулеба, китай, переговоры