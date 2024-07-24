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Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры с Россией - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры с Россией
Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры с Россией - 24.07.2024, ПРАЙМ
Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры с Россией
Украина готова проводить переговоры с Москвой, сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T10:49+0300
2024-07-24T11:04+0300
спецоперация на украине
украина
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дмитрий кулеба
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ПЕКИН, 24 июл - ПРАЙМ. Украина готова проводить переговоры с Москвой, сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И. Ранее Владимир Зеленский допустил, что Киев может начать обсуждать с москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира", - приводит слова Кулебы Мао Нин, официальный представитель МИД КНР.Ранее Ван И отмечал, что КНР приложит все усилия, чтобы поспособствовать мирному урегулированию конфликта, а также продолжит исполнять конструктивную роль для прекращения огня."Недавно Россия и Украина в разной степени выразили готовность к переговорам. Хотя условия и возможности для этого еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, которые будут способствовать миру, готовы продолжать играть конструктивную роль для прекращения огня и возобновления переговоров", - заявил Ван И в разговоре с главой украинского МИД Кулебой.Разрешение всех конфликтов должно происходить за столом переговоров, подчеркнул министр иностранных дел Китая.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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украина, россия, дмитрий кулеба, китай, переговоры
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Дмитрий Кулеба, КИТАЙ, переговоры
10:49 24.07.2024 (обновлено: 11:04 24.07.2024)
 
Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры с Россией

Кулеба: Украина готова вести переговоры с Россией

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ПЕКИН, 24 июл - ПРАЙМ. Украина готова проводить переговоры с Москвой, сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И.
Ранее Владимир Зеленский допустил, что Киев может начать обсуждать с москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.
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"Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира", - приводит слова Кулебы Мао Нин, официальный представитель МИД КНР.
Ранее Ван И отмечал, что КНР приложит все усилия, чтобы поспособствовать мирному урегулированию конфликта, а также продолжит исполнять конструктивную роль для прекращения огня.
"Недавно Россия и Украина в разной степени выразили готовность к переговорам. Хотя условия и возможности для этого еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, которые будут способствовать миру, готовы продолжать играть конструктивную роль для прекращения огня и возобновления переговоров", - заявил Ван И в разговоре с главой украинского МИД Кулебой.
Разрешение всех конфликтов должно происходить за столом переговоров, подчеркнул министр иностранных дел Китая.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯДмитрий КулебаКИТАЙпереговоры
 
 
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